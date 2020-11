Arredi industrial Situér Milano, la nuova forma dell’acciaio 

COMUNICATO STAMPA

Strutture modulari e materiali grezzi danno vita a elementi d’arredo dal design accattivante, che evocano le fabbriche del secolo passato e donano all’ambiente un carattere dinamico. L’arredamento in stile industrial è l’ideale per studi, negozi e show-room che vogliono distinguersi superando i canoni tradizionali. Un approccio che si sposa perfettamente con quello di Situér Milano, l’atelier di mobili di design in metallo che reinterpreta la materia industriale per creare arredi ricercati.

Al centro della scena c’è l’acciaio, che nelle linee Situér Milano assume molteplici declinazioni. Espositori, stender, scaffalature, sgabelli, panche, scrivanie, paravento, librerie e molto altro ancora. A contraddistinguere gli arredi sono linee essenziali e moderne, nonché l’innovativa piegatura. Questa è la cifra stilistica dell’atelier, registrata come disegno e modello comunitario, e rappresenta il punto di connessione delle strutture.

Viene così eliminata la saldatura, rendendo il processo di produzione 100% eco-friendly. Una scelta che rivela la sensibilità ambientale di Situér Milano, che seleziona i materiali in modo da proporre solo arredi completamente riciclabili.

Per la fase realizzativa, l’atelier si avvale di artigiani specializzati nella lavorazione del metallo. Anche grazie alla loro preparazione, ogni creazione è sinonimo di alta qualità e Made in Italy, cui s’aggiungono le possibilità di personalizzazione, nel rispetto delle esigenze espresse dal cliente. In merito a quest’ultimo aspetto, la customizzazione può interessare progettazione, processi di lavorazione, materiali e finiture.

Le collezioni di arredi Situér Milano

Sono tre le collezioni firmate Situér Milano: Pop Corn[er], CONFINE e BOUTIQUE. CONFINE è concepita per sovvertire la percezione dell’angolo, normalmente identificato come confine dell’oggetto, che viene invece sostituita da Situér Milano in una sinuosa e inaspettata forma plastica: la curvatura che diventa parte integrante dell’oggetto stesso.

BOUTIQUE combina lo stile essenziale dell’arredamento minimal ma declinato in materiali più preziosi come l’ottone e colorazioni accattivanti e inaspettate, come il rosa cipria. È realizzata, come la collezione precedente, in collaborazione con la designer Federica Paoli, e destinata all’allestimento di showroom e negozi di moda. Punta di diamante della proposta è lo stender PLIÉ in ottone, contraddistinto da una inedita forma sinuosa studiata per dare massimo risalto ai capi d’abbigliamento.

Frutto della collaborazione con il tape artist NOCURVES, Pop Corn[er] è la linea in cui gli arredi di Situér Milano si uniscono alle opere dell’artista. Un connubio di grande pregio, esaltato dall’uso di forme minimal ma dal tocco eclettico, per una collezione unica nel suo genere.

L’inconfondibile stile di Situér Milano è a distanza di un click. Per acquisto e noleggio basta visitare www.situermilano.it. Scoprilo subito e lasciati ispirare dal fascino dell’arredamento minimal e industrial!

COMUNICATO STAMPA