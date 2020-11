Cinque smart tv per sopravvivere all’inverno

Cosa c’è di meglio nello stare stravaccati sul divano con la copertina in pile, una buona cioccolata calda a guardare la tv mentre fuori piove? Viste le limitazioni necessarie che ci stanno imponendo, è giunto il momento di attrezzarsi e di prepararsi ad affrontare a testa alta la stagione che sta per arrivare. In questo articolo vi consigliamo cinque Smart TV che, secondo noi, possono fare al caso vostro.

Smart tv LG UHD TV 43UN71006LB.APID

Con una risoluzione in 4K, è disponibile in diverse misure: parte dai 43″ fino ad arrivare ai 75″. Disponibile in colore nero e argento, supporta Netflix, Chili, Prime Video, Infinity, NOWTV, Youtube, Disney+, Rakuten, Mediaset Play, Apple TV, DAZN e Raiplay. Oltre a supportare tutti i servizi di intrattenimento contiene il Filmmaker Mode, la modalità video che offre un’esperienza il più fedele possibile alle intenzioni dei registi.

Smart tv Samsung TV TU7090 Smart TV

La Samsung è sempre stata la maestra per quanto riguarda l’alta definizione. In questa smart tv, disponibile in diversi formati, è presente il crystal display, uno schermo con colori vividi, intensi e realistici. Con il processore 4K potrete trasformare tutti i vostri programmi in definizione 4K.

Smart tv Hisense H32BE5500 Smart TV LED HD

Questa smart tv la potrete acquistare ad un prezzo scontato. Oltre ad essere disponibile ad un prezzo accessibile a tutti, supporta le piattaforme principali per il vostro ozio serale.

Smart tv HISENSE H65U8BE Smart TV ULED Ultra HD

Secondo Amazon questa è la smart TV da acquistare per le sue doti tecnologiche. Innovativa e sofisticata, la smart tv cinese, ha un comparto video ai massimi livelli con tecnologia dolby vision hdr 1000 e wide colour gamut e comparto audio elevato grazie a dolby atmos, dBx-tv e dd+.

Smart tv Philips 6800 series 55PUS6814/12

La smart tv della Philips è un buon compromesso qualità-prezzo. Disponibile in diversi formati, ha una risoluzione molto elevata. Con la funzione Ambilight su tre lati, la vostra tv oltre a illuminarvi la stanza, vi metterà di buon umore. Inoltre il sistema operativo offre tutto quello di cui avete bisogno per guardare i vostri film e serie TV in streaming. All’interno potrete trovare anche Alexa che controllerà il tutto con la vostra voce.

