Con le temperature che salgono alle stelle, anche il più appassionato dei fornelli inizia a tentennare, ma la voglia di dolce non si arrende. Quando accendere il forno è fuori discussione, ecco che i dolci freddi tornano protagonisti, offrendo gusto e freschezza già con una sola cucchiaiata.

Chi ama il caffè sa bene quanto sia difficile rinunciarvi, specialmente quando fuori ci sono 35 gradi all’ombra, serve allora trovare un sostituto valido. La risposta è questo buonissimo semifreddo al caffè, perfetto per soddisfare la voglia di dolce e quella di caffè, senza bisogno di cotture o stress.

Pochi ingredienti, nessuna difficoltà e un risultato da applausi, con un pizzico di creatività questo semifreddo al caffè può diventare anche un dessert perfetto. Si prepara in pochissimi minuti ed è perfetto sia per una merenda golosa che per concludere in bellezza una cena estiva con qualcosa di fresco.

Ingredienti

Per la base

300 g di biscotti al cacao

150 g di burro morbido

Per la crema

40 g di caffè espresso

250 g di panna (meglio se non zuccherata)

180 g di latte condensato

Per decorare

Crema gianduia (o, in alternativa, crema alla nocciola)

Preparazione

Tritiamo finemente i biscotti al cacao, a mano o con un frullatore e uniamoli con il burro morbido fino a ottenere un composto compatto. Distribuiamo il composto sul fondo di uno stampo foderato con carta forno, creando una base uniforme, pressiamo bene e mettiamo in frigorifero per far rassodare.

Nel frattempo, in una ciotola, mescoliamo il caffè con la panna e il latte condensato, andranno lavorati energicamente con una frusta per qualche minuto. Si dovrà ottenere una crema omogenea e leggermente montata, dal colore uniforme e dalla consistenza densa, infine, versiamo il composto sulla base di biscotti ormai fredda.

Livelliamo con cura e riponiamo nuovamente in frigorifero per almeno 4 ore, meglio ancora se per tutta la notte, avrà modo di compattarsi per bene. Prima di servire, decoriamo con ciuffi di crema gianduia o la vostra crema spalmabile preferita, potrete sbizzarrirvi per dare un tocco personale a questo dolce.

L’idea migliore per questo dolce sarebbe prepararlo anche il giorno prima, così da lasciarlo rassodare per bene, in questo modo la consistenza finale sarà perfettamente golosa. È un dolce furbo, veloce, che si presta anche a variazioni, potete usare un caffè decaffeinato o aggiungere una spolverata di cacao amaro in superficie.