Roma si avvicina al weekend del 6 e 7 giugno 2026 con 15 appuntamenti sparsi tra centro e dintorni: dai musei gratis della prima domenica del mese ai grandi concerti, passando per cinema all’aperto, feste di quartiere e sagre fuori porta. Un programma fitto, che tocca Circo Massimo, Trastevere, Villa De Sanctis, Fiumicino, Nemi e Celleno e accompagna l’arrivo dell’estate, richiamando in città e appena oltre il raccordo migliaia di romani e turisti in cerca di un’idea per il fine settimana.

Domenica 7 giugno, musei gratis e aree archeologiche aperte in tutta la città

Il primo appuntamento da segnare è domenica 7 giugno, quando torna la prima domenica del mese con ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in diverse aree archeologiche. A ingresso libero ci saranno anche il Museo della Forma Urbis al Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di largo Argentina, l’area del Circo Massimo e i Fori Imperiali con accesso dalla Colonna Traiana. In contemporanea, come accade ogni mese, apriranno gratis anche molti musei statali di Roma e provincia. È uno di quegli appuntamenti che cambiano il passo della città: famiglie, studenti, turisti con la mappa in mano, file già dal mattino. E per chi resta in centro, anche la buona occasione per tornare in posti che spesso si rimandano.

Sezioni diffuse e grandi live: da RIM – Roma in Musica a Cesare Cremonini al Circo Massimo

Sul fronte della musica, il fine settimana segna l’inizio di RIM – Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri, in programma dal 7 al 13 giugno. L’idea, spiegata dagli organizzatori nelle scorse settimane, è portare concerti, performance e linguaggi diversi in tutti i Municipi, accorciando le distanze tra centro e periferie. Un cartellone diffuso, dunque, che punta sugli spazi pubblici come luogo d’incontro.

Sabato 6 giugno, invece, i riflettori saranno sul Circo Massimo, dove arriva Cesare Cremonini per il suo primo concerto nella grande arena archeologica romana. Un debutto molto atteso, in una delle location più richieste della stagione. Nello stesso weekend, tra i quartieri, si muovono anche altri appuntamenti di zona: dalla Festa Laurentina 2026 al Mercato Laurentino, in programma dal 5 al 7 giugno, fino alle iniziative che mettono insieme musica e convivialità nelle piazze. Più sparse, meno centrali, ma comunque molto frequentate.

Cinema, circo contemporaneo e quartieri in festa: gli eventi all’aperto da San Cosimato a Villa De Sanctis

Per chi preferisce il grande schermo o gli spettacoli dal vivo, le proposte non mancano. Il Cinema in piazza 2026 entra nel vivo nelle sue tre arene: a San Cosimato sabato 6 è in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki, domenica 7 “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino; alla Cervelletta si passa da “Corpo celeste” di Alice Rohrwacher a “Casablanca”, presentato da Isabella Rossellini; a Monte Ciocci inaugura David Lowery con “A Ghost Story”, seguito domenica da “Audition” di Takashi Miike.

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Sempre tra gli spazi aperti, dal 5 al 7 giugno torna anche “Vado al Massima” al Casale della Massima, con un’arena gratuita da 150 posti e una serata finale dedicata a Ettore Scola. Domenica 7 giugno, poi, Villa De Sanctis ospita l’apertura di “Villaggio De Sanctis – Nuova Scena”, rassegna di circo contemporaneo con “MESS”, l’anteprima di “99 Grammi” e “Modus Operandi” della Compagnia Zumo. Tre registri diversi, tutti all’aperto. E tutti dentro la stessa idea di città vissuta fino a sera.

Tra degustazioni e gite fuori porta: vino, bio e sagre tra Roma, Fiumicino, Nemi e Celleno

Chi nel weekend cerca tavolate, assaggi e una gita breve può muoversi tra Roma e il Lazio senza fare troppa strada. Dal 5 al 7 giugno il Ponte della Musica Armando Trovajoli ospita Le Notti del Vino – diVino sotto le Stelle, anteprima romana della rassegna nazionale dell’Associazione Città del Vino, con oltre 70 cantine in degustazione. Il 6 e 7 giugno all’Orto Botanico arriva Buono e Bio in Festa, con il Villaggio del Bio di FederBio, il Mercato della Terra di Slow Food Lazio e attività per famiglie. C’è poi Radici e Sapori all’Ex Cartiera Latina, in via Appia Antica 42, un percorso dedicato all’Agro Romano tra memoria agricola, laboratori e produzioni locali.

Per chi vuole allontanarsi un po’, sabato 6 torna La Festa del Podere a Testa di Lepre, dalle 12 all’1 di notte, tra birra agricola, street food e dj set. Sul litorale, dal 5 al 7 giugno, va in scena la 54esima Sagra del Pesce di Fiumicino in piazzale Traiano Imperatore, con un’offerta che comprende anche proposte per celiaci. Domenica 7 giugno, a Nemi, torna la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, con la sfilata delle Fragolare in abiti tradizionali; mentre a Celleno, nel Viterbese, prosegue fino al 7 giugno la Festa delle Ciliegie, arrivata alla XXXIX edizione, con il noto campionato dello sputo del nocciolo e la Crostatona lunga oltre 20 metri. Eventi diversi, pubblici diversi. Ma la scena, alla fine, è la stessa: tavoli pieni, piazze affollate e code che iniziano già dal tardo mattino.