A Roma, con il calendario estivo già scattato da maggio 2026, cambiano gli accessi nelle Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo, mentre Centro storico e Testaccio vanno avanti con le regole di sempre. Il quadro resta in piedi fino a ottobre e passa, come noto, dai varchi elettronici. In mezzo c’è una pausa netta: ad agosto stop totale. Tradotto, chi si sposta in auto la sera deve stare attento a quartiere, giorno e orario. Perché sbagliare ingresso è un attimo.

Trastevere e San Lorenzo, ecco quando scattano i varchi estivi

Nelle Ztl estive di Trastevere e San Lorenzo i varchi elettronici sono attivi dal mercoledì al sabato, festivi compresi, dalle 21.30 alle 3 del mattino. È il perimetro che accompagna da anni la stagione calda nei due quartieri simbolo della movida romana, tra piazza Trilussa, vicolo del Cinque, via dei Volsci e la zona universitaria attorno alla Sapienza.

Gli orari, di fatto, non cambiano. Si allunga invece il periodo: il calendario estivo va avanti fino a ottobre. Per chi non ha l’autorizzazione il messaggio è semplice: in quelle notti non si entra. E le telecamere registrano tutto in automatico.

Centro storico e Testaccio, qui non cambia nulla rispetto al resto dell’anno

Diversa la situazione nelle Ztl notturne del Centro storico e di Testaccio. Qui non ci sono novità stagionali e resta in vigore il sistema ordinario valido per tutto l’anno. L’accesso è consentito solo ai veicoli con permesso nelle notti di venerdì e sabato, dalle 23 alle 3, con esclusione dei giorni festivi. Un meccanismo quindi più ristretto rispetto a quello estivo previsto per Trastevere e San Lorenzo, sia per i giorni sia per la fascia oraria.

Chi frequenta le aree attorno a Campo de’ Fiori, via di Ripetta, piazza Santa Maria Liberatrice o il lungotevere di Testaccio deve continuare a regolarsi come ha fatto finora. Nessuna novità, almeno per adesso.

Domeniche e festivi, le differenze da sapere quartiere per quartiere

Il punto che crea più dubbi riguarda domeniche e festivi, perché le regole non sono uguali dappertutto. A Trastevere e San Lorenzo, la domenica sera i varchi elettronici restano spenti. I festivi, invece, rientrano tra i giorni di attivazione se cadono nel periodo compreso tra il mercoledì e il sabato.

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Nel Centro storico e a Testaccio succede il contrario: il sistema entra in funzione solo tra venerdì e sabato notte e non vale nei giorni festivi. È una differenza pratica, ma decisiva, soprattutto per chi arriva da fuori città o decide di spostarsi all’ultimo momento dopo cena. Prima di mettersi al volante, insomma, conviene controllare bene il quadrante interessato. Un controllo veloce che può evitare problemi.

Ad agosto stop totale alle Ztl notturne, cosa succede per automobilisti e residenti

La novità più chiara, anche quest’anno, è la sospensione totale delle Ztl notturne ad agosto in tutta la città. Per l’intero mese le limitazioni serali e notturne nelle zone interessate non saranno in funzione: telecamere spente e circolazione più libera per automobilisti e residenti. È la pausa estiva che Roma applica di consueto quando il traffico cala e molte attività rallentano.

Per chi abita nelle aree coinvolte cambia soprattutto il controllo degli ingressi; per chi arriva in auto, invece, ci sono meno vincoli nelle ore serali. Da settembre si torna però al calendario previsto, e per Trastevere e San Lorenzo l’assetto estivo andrà avanti fino a ottobre. Meglio ricordarselo: la multa, di solito, arriva quando ormai non ci si pensa più.