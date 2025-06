A volte ci si chiede quanto valga davvero una carriera costruita tra applausi, riflettori e viaggi intorno al mondo, quanto costano i sacrifici quotidiani. Non è solo una questione di fama o riconoscimenti, ma anche di numeri, di conti in banca e di rendite accumulate nel tempo.

Ovviamente ci sono personaggi che suscitano più curiosità di altri, riguardo proprio a ciò che si nasconde dietro l’immagine pubblica che si vede negli spettacoli. Una di queste figure è Iva Zanicchi, artista poliedrica e donna dalle mille vite, che da decenni ormai accompagna le famiglie italiane dal piccolo schermo.

Iva Zanicchi la pensione d’oro da ex parlamentare

Cantante, presentatrice, opinionista e perfino politica, la carriera di Iva Zanicchi attraversa oltre sei decenni di storia italiana, 60 anni ininterrotti, sempre sulla cresta dell’onda. Oggi, a più di 80 anni, l’“aquila di Ligonchio” è ancora capace di attirare l’attenzione del pubblico, non solo per la voce potente e altisonante.

Il patrimonio stimato della Zanicchi si aggira, oggi, intorno ai 2 milioni di euro, un gruzzolo costruito nel tempo, mattoncino dopo mattoncino. Tra dischi venduti, concerti sold-out e partecipazioni televisive, la sua presenza in TV è sempre richiesta e ben pagata, Iva ha una bella pensione davanti

La musica resta, ovviamente, il cuore pulsante della sua vita artistica e privata, ma non l’unica fonte di reddito fortunatamente, c’è anche dell’altro. Nel 2025, ad esempio, per la sua ospitata al Festival di Sanremo avrebbe percepito un cachet tra i 50.000 e i 60.000 euro.

Ma i veri incassi arrivano dai reality e dai talk show, come opinionista all’Isola dei Famosi, infatti, ha incassato 20.000 euro a puntata. È arrivata a guadagnare circa 400.000 euro complessivi per una sola edizione del programma Mediaset, neanche un’intera stagione televisiva ed è già a mezzo milione.

A questi ricchi introiti si sommano i proventi di una carriera discografica che ha varcato i confini italiani, tra album pubblicati all’estero e tournée internazionali. Iva ha saputo costruire un capitale solido, incrementato ulteriormente anche dai diritti d’autore legati all’uso e ai passaggi televisivi dei suoi brani più storici.

Ma c’è anche un capitolo meno artistico e più istituzionale, nella vita di Iva c’è anche la politica, è stata infatti, europarlamentare per due legislature. Ha percepito quindi uno stipendio mensile da circa 6.000 euro e ora, come tutti gli ex deputati europei, riceve una ricca pensione da parlamentare.