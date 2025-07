Settimane fa si è parlato molto di un’intervista di Belve mai andata in onda, quella ad Anna Pettinelli, facendola diventare un caso mediatico. Si sa quanto il programma di Rai 2, sia ormai un cult e un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori e scoprire di un’intervista registrata e mai mandata in onda, ha scatenato molta curiosità. In tanti si sono chiesti cosa fosse realmente accaduto e, soprattutto, perché un incontro così atteso non fosse mai andato in onda.

La motivazione sarebbe stata la “poca verve” del dialogo, definito da alcune fonti come troppo morbido rispetto allo stile pungente che caratterizza il format. Ma davvero l’intervista era stata giudicata poco interessante? Oppure dietro alla scelta di non trasmetterla si celava altro? Il silenzio di Francesca Fagnani ha alimentato per giorni il mistero, rendendo il caso ancora più intrigante agli occhi del pubblico.

Ora però, in occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2025-26, Francesca Fagnani ha scelto di intervenire in prima persona per chiarire definitivamente la questione.

La verità sull’intervista ad Anna Pettinelli mai andata in onda

Si torna a parlare dell’intervista di Belve ad Anna Pettinelli mai mandata in onda. Con la schiettezza che contraddistingue la conduttrice del programma di Rai 2 è stata messa luce su una questione che ha tenuto banco nelle scorse settimane sulla pagine di approfondimento televisivo. E, a sorpresa, la verità è molto più semplice di quanto si potesse immaginare.

Come si legge SuperGuidaTv, la decisione di non mandare in onda l’intervista non è dipesa da alcun problema contenutistico. Nessun litigio, nessuna tensione, nessuna delusione per un confronto poco acceso. Semplicemente, questioni tecniche legate alla durata e ai tempi di messa in onda.

“Io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica…Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2:00…Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere…”

Ha raccontato la Fagnani, che poi ha tenuto a precisare che è stata tutt’altro che deludente. Anzi, l’ha definita “garbata e molto piacevole”, sottolineando l’eleganza e la disponibilità della speaker radiofonica. La scelta di sacrificarla non è stata legata al contenuto, bensì a un puro compromesso logistico. “Mannaggia”, ha concluso Fagnani, lanciando però una speranza, ossia che un possibile recupero della puntata non è affatto escluso per la prossima stagione.

E proprio in autunno, a partire da ottobre, Belve tornerà ufficialmente su Rai 2. L’orario dovrebbe restare quello tradizionale del martedì sera, e il pubblico già scalpita per conoscere i nomi dei nuovi ospiti. Nessuna anticipazione è trapelata, ma le aspettative sono alte.