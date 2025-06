Caterina Balivo è una conduttrice molto apprezzata della televisione italiana, volto della Rai – per un periodo è migrata su La7 – con il suo programma “La volta Buona” sta ottenendo un grande successo. Come capita per molte donne dello spettacolo, in tanti accusano la conduttrice napoletana di essersi rifatta. Così ha voluto rispondere in modo diretto, senza peli sulla lingua.

La conduttrice è molto apprezzata per il suo stile semplice ed elegante e per essere molto gentile ed educata. Sul tema della chirurgia estetica, però, è entrata a gamba tesa, chiarendo una volta e per tutte la verità sui ritocchi di cui si parla.

Caterina Balivo e i ritocchi, le parole della conduttrice

Diversi anni fa anche Caterina Balivo è finita nel mirino della rubrica “Fatti&Rifatti” di Striscia la Notizia e, dopo quel servizio, in tanti avrebbero iniziato ad accusare la conduttrice di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, rifacendosi il naso, il seno e le labbra. Lei, ospite nel 2023 a La Vita in Diretta, ha voluto chiarire una volta e per tutte la questione.

Nella puntata del programma condotto da Alberto Matano si parlava del rapporto dei giovani con il botox e di come, fin da piccolissime, le ragazze vorrebbero fare ricorso alla chirurgia estetica. Sulla questione è intervenuta Caterina Balivo che ha così parlato della sua situazione, ribadendo di non essersi rifatta nulla. La conduttrice ha parlato del servizio di Striscia e delle cose che aveva detto su di lei, spiegando che decise di non rispondere perché si trattava appunto di un tg satirico. Ma ha ribadito che in realtà lei non si è rifatta nulla e che ormai si è talmente abituati che le donne dello spettacolo farebbero ricorso alla chirurgia, che per questo motivo si accusano tutti di cedere ai ritocchi.

“No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”, questa una parte dell’intervento di Caterina Balivo. Del resto la conduttrice piace proprio per la sua semplicità, che è rimasta tale nonostante il successo. Dunque non avrebbe ceduto ad alcun ritocchino, ma la sua bellezza è solo frutto di “madre natura”. Quell’intervento a La Vita in Diretta ricevette gli applausi dei suoi fan, che hanno apprezzato il modo elegante con cui – tra le righe – la Balivo ha praticamente messo a tacere le voci sul suo conto, rispondendo anche al servizio di Striscia la Notizia.