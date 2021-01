Casa piccola? I mobili salvaspazio Smart Arredo sono la soluzione

Pratico, confortevole e di design. È la descrizione dell’arredamento perfetto, un traguardo che si può raggiungere facilmente anche negli appartamenti di piccole dimensioni, basta ricorrere ai mobili salvaspazio di Smart Arredo. Specializzato in arredamenti convertibili e trasformabili, lo store online presenta migliaia di soluzioni per l’ottimizzazione di ogni ambiente: dalla zona giorno alla camera da letto, fino a bagno e giardino. Un’offerta che si distingue per l’accurata selezione di ogni prodotto, ma anche per il completo sistema di garanzie.

www.smartarredodesign.com è infatti il primo e-commerce del settore ad aver messo a punto un sistema di garanzie che tutela il cliente da ogni possibile imprevisto legato a prodotto, trasporto e soddisfazione.

Il catalogo è composto da prodotti selezionati con attenzione e proposti a prezzi interessanti. Arredi convertibili e trasformabili realizzati per gestire al meglio i piccoli appartamenti, e in generale tutti quei contesti in cui lo spazio è limitato. È un’offerta che punta alla qualità con un’assistenza puntuale su ogni prodotto.

Ci sono arredi per ogni ambiente. Dai divani letto al tavolo consolle allungabile, dalle librerie alle consolle allungabili, passando per letti a scomparsa, mobile ingresso moderno e arredi sospesi per il bagno.

In particolare, tra gli arredi per la zona notte figurano letti a scomparsa e contenitore, cabine armadio e camerette a soppalco. Mentre per la zona giorno le opzioni includono divani letto, tavolo allungabile, tavoli trasformabili e a scomparsa, carrelli porta TV, pareti attrezzate.

Presenti anche arredi per l’ufficio: poltrone per la sala d’attesa, sedute direzionali e operative, cassettiere, scrivanie angolari e molto altro. Per dare all’ambiente un tocco di personalità in più, ci sono poi gli orologi da parete di design e altri accattivanti complementi d’arredo, come specchi ad angolo, attaccapanni da parete e da terra, porta CD e tappeti.

Supporto in prima persona e tripla garanzia per un acquisto sicuro al 100%

Smart Arredo assicura un supporto in prima persona: il customer care è affidato a personale competente, che fornisce informazioni e consigli rispondendo ad ogni richiesta (anche di preventivo) in tempi brevissimi. È raggiungibile via telefono, e-mail e chat online.

A qualità e assistenza professionale si aggiungono altri vantaggi, come la spedizione gratuita, tracciabile e assicurata. Gratis anche il reso per tutti gli ordini: un corriere inviato da Smart Arredo ritirerà gratuitamente la merce, sollevando il cliente dalla responsabilità della spedizione.

Quest’ultimo approfitta anche della tripla garanzia che riguarda prodotto, trasporto e risultato. Se l’arredo o l’esperienza d’acquisto non rispetta le aspettative, è possibile procedere con la restituzione, cui seguirà il rimborso dell’importo pagato.

Nessun rischio anche per le transazioni, che avvengono via PayPal, bonifico, carta di credito o contrassegno. A certificare l’apprezzamento dell’offerta sono le recensioni verificate da Feedaty, azienda specializzata in feedback e completamente indipendente dallo store.