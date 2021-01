Imparare a parlare russo

Il Russo è una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Impararlo potrebbe sembrare difficile a causa dell’alfabeto cirillico e dei sostantivi basati sul genere, ma ne può anche valere la pena per motivi economici, politici e culturali.

Ci sono 154 milioni di madrelingua russi nel mondo e quattro stati dove il russo viene utilizzato come lingua ufficiale. Inoltre, molte persone nelle ex repubbliche dell’Unione Sovietica come l’Ucraina, la Lituania e la Lettonia capiscono il russo, insieme a paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca.

Avere una buona comprensione della lingua russa potrà inoltre aiutarti nello studio delle altre lingue della famiglia slava; può anche essere utile per chi desidera viaggiare attraverso l’Europa orientale, dove l’inglese a volte non è così ben compreso come in Europa occidentale.

Molti studenti vogliono imparare questa lingua anche a causa dell’impatto della cultura russa sulla civiltà occidentale: per essere in grado di leggere la letteratura classica nella sua forma nativa e coglierne il significato puro e originale, o per coloro che amano la musica classica russa come Tchaikovsky.

Il russo è difficile da imparare?

Imparare l’alfabeto cirillico, spesso considerato l’ostacolo per imparare il russo, è più facile di quanto si pensi. Anche se sembra insolito, non è difficile, perché diverse lettere cirilliche sono immediatamente riconoscibili dalla loro somiglianza con le lettere di uso comune. La lettera “H”, per esempio, è usata anche nella lingua cirillica, tuttavia, in russo è usata per i suoni “N”. Una volta compresi questi cambiamenti, il russo diventa molto più facile da imparare.

Capire la grammatica russa richiede tempo e pratica. Il russo non ha articoli, ma ha diversi generi: le parole possono essere maschili, femminili o neutre. Inoltre, ci sono solo tre tempi di base: presente, passato e futuro, ma nel passato e nel futuro, quasi ogni verbo ha due coniugazioni, perfettivo e imperfettivo.

Alcune caratteristiche del russo lo rendono più facile di altre lingue: l’ordine delle parole è flessibile, si usano meno parole per esprimere il significato e non presenta articoli come “a”, “un” o “il”.

Il modo migliore di imparare il russo

Come per qualsiasi lingua, l’immersione totale è il modo migliore e più veloce per imparare il russo. Per rendere più facile l’apprendimento della lingua russa, prova con questi suggerimenti:

Impara il cirillico. Servirà come base per leggere e scrivere in russo. Impara i suoni delle vocali allungate e non (accorciate). Memorizza frasi e parole russe di base. Esercitati a parlare russo il più possibile, specialmente con i madrelingua. Ascolta e ripeti i diversi suoni dell’alfabeto russo.

Questo sarà utile per imparare a parlare russo. La “R” russa, per esempio, dovrebbe essere arrotolata in un certo modo, e il modo migliore per imparare è ascoltare gli altri che lo fanno. Anche in questo caso i madrelingua russi possono essere d’aiuto. Non aver paura di fare errori. Esercitati a scrivere in russo con madrelingua che possono aiutarti a correggere. Guarda film russi o spettacoli televisivi con i sottotitoli in italiano. Questo può aiutarti ad associare le parole russe parlate alle parole italiane. Man mano che diventi più avanzato nel tuo apprendimento, puoi anche optare per il solo audio in russo. Continua l’apprendimento tramite letture in russo su siti web russi, forum, libri, giornali e riviste.

Risorse per l’apprendimento del russo

Prima di scegliere le risorse più adatte per aiutarti a imparare il russo, tieni a mente il tuo metodo di apprendimento ideale. Sei uno studente più memorizzatore o ascoltatore? Quanto velocemente vuoi imparare il russo? Che budget hai a disposizione?

Ecco alcune risorse di apprendimento da provare a seconda del tuo stile:

I film in russo e la TV russa sono un ottimo modo per immergersi sia nella cultura che nella lingua. Questi possono essere trovati su Netflix, che ti permette di cambiare la lingua audio sulla maggior parte delle selezioni russe, o attraverso YouTube, che ha una vasta selezione di contenuti russi gratuiti. ETVNET offre canali televisivi russi in diretta.

sono un ottimo modo per immergersi sia nella cultura che nella lingua. Questi possono essere trovati su Netflix, che ti permette di cambiare la lingua audio sulla maggior parte delle selezioni russe, o attraverso YouTube, che ha una vasta selezione di contenuti russi gratuiti. offre canali televisivi russi in diretta. Radio russa e i podcast in russo possono essere utili per gli studenti più avanzati. TuneIn Radio offre una varietà di stazioni radio che presentano notizie, sport e musica russa, mentre la piattaforma radiofonica su internet Radio Dacha trasmette i migliori successi.

in russo possono essere utili per gli studenti più avanzati. TuneIn Radio offre una varietà di stazioni radio che presentano notizie, sport e musica russa, mentre la piattaforma radiofonica su internet Radio Dacha trasmette i migliori successi. Libri di testo russi adatti al tuo livello di apprendimento possono essere un’altra risorsa chiave per padroneggiare la lingua. Noi raccomandiamo “ Beginner’s Russian With Interactive Online Workbook ” di Anna S. Kudyma e Olga Kagan per gli studenti di russo elementare.

di apprendimento possono essere un’altra risorsa chiave per padroneggiare la lingua. Noi raccomandiamo “ ” di Anna S. Kudyma e Olga Kagan per gli studenti di russo elementare. Lezioni di russo online con insegnante madrelingua sono un ottimo modo per imparare il russo online, specialmente se non puoi incontrare un insegnante di russo di persona in questo momento.

con insegnante madrelingua sono un ottimo modo per imparare il russo online, specialmente se non puoi incontrare un insegnante di russo di persona in questo momento. App gratuite e a pagamento per l’apprendimento delle lingua come Rosetta Stone o Duolingo. Queste app sono diventate sempre più popolari nel corso degli anni ma sta attento perchè molte volte ti insegnano vocabolario e frasi di scarso utilizzo. Sono però ottime per chi si affaccia al russo per la prima volta.

Quanto tempo ci vuole per imparare il russo?

Come per le altre lingue, padroneggiare il russo richiede dedizione e impegno. Ci vogliono circa 1.100 ore di lezione per imparare il russo, più o meno a seconda di quante ore puoi dedicare allo studio ogni settimana. Anche i tuoi obiettivi di apprendimento sono un fattore di cui tener conto: ad esempio, se vuoi semplicemente imparare a parlare il russo da conversazione senza leggere o scrivere, il processo potrebbe essere più veloce mentre, se vuoi diventare fluente in russo, ci potresti mettere molto di più. Superare il primo anno di studio di questa lingua è la parte più difficile. Buona fortuna!