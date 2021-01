Moda 0-16 su Fantaztico.com: lo shopping non è mai stato così semplice

Una shopping experience pensata per soddisfare le esigenze di genitori e bambini, combinando la qualità dei migliori marchi dell’abbigliamento 0-16 a sconti fino al 70%, spedizioni veloci e reso gratuito. Tanti vantaggi, un solo e-commerce: Fantaztico.com, lo store online di abbigliamento per bambini più apprezzato dalle mamme.

Su www.fantaztico.com c’è tutto quello che si possa desiderare, dai grembiulini per la scuola agli abiti da cerimonia, dalle scarpe ai giubbotti. La sezione dedicata ai vestiti neonati comprende body, tutine, pagliaccetti, completini e bavette con ricami e dolci disegni. Tutti realizzati con tessuti morbidi e delicati, per avvolgere i più piccoli come in un abbraccio.

Tante le alternative anche per i ragazzi, tra cui le originali felpe Mek, gli iconici jeans Levi’s, i pratici leggings Adidas, i giubbotti e le giacche in ecopelle Brums. C’è poi una selezione di mascherine in tessuto (materiale certificato OEKO-TEX standard 100), con modelli per bambini, ragazzi e adulti.

Un’intera sezione del catalogo è dedicata ai corredini per neonato. Una proposta costantemente aggiornata, composta da tanti modelli di body, bavette, cappellini e accessori moda per lui e per lei realizzati in materiali selezionati e con stampe non tossiche, 100% Made in Italy ed eco-friendly.

Alla ricerca di un regalo speciale per un’amica neomamma? La selezione di abbigliamento per neonati include fantastici set regalo. Mentre per un cadeau che stupisca grandi e piccini, la pagina da visitare è Abbigliamento Personalizzato. Qui sono raccolte centinaia di t-shirt, camicie, tutine, body e grembiuli per la scuola da customizzare con la stampa o il ricamo del nome.

Un segmento dell’offerta di cui fanno parte t-shirt per compleanno e una vasta gamma di magliette Disney con le stampe di Topolino, Minnie, Cenerentola, Elsa e molti altri personaggi dei film d’animazione più belli di sempre.

Quanto alla procedura d’acquisto, il cliente è tutelato a 360 gradi. Il reso è gratis e per i pagamenti sono adottati solo metodi sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort). La spedizione standard (2-3 giorni lavorativi) è gratuita per importi superiori a 190 euro. Ma chi ha fretta di ricevere i capi può ricorrere alla consegna espressa: la merce arriva entro le 12:00 del giorno successivo all’ordine.