In un mondo che corre veloce e in cui i rincari hanno effetti importanti sull’economia italiana e globale, è necessario trovare soluzioni atte a risparmiare. Diversi alimenti sono inesorabilmente aumentati, ed è per questo che molti ricorrono a soluzioni come LIDL, ossia supermercati che consentono di riempire il carrello della spesa, a prezzi contenuti.

Tutto questo, senza perdere di qualità. Proprio la stessa LIDL ha tenuto recentemente a sottolineare la sua politica di contrasto all’inflazione, che ha mantenuto moltissimi prodotti allo stesso prezzo. Al contempo, periodicamente questo discount propone interessanti offerte su diversi articoli.

In questo contesto, si comprende bene la convenienza di fare la spesa nel suddetto supermercato. Da Lidl è possibile acquistare prodotti per tutte le esigenze, e oltre agli alimenti di buona qualità, l’azienda si occupa anche di articoli che esulano da questo settore.

Un mondo variegato, dunque, quello di LIDL, che dà la possibilità ai clienti di tornare a casa con una buona quantità di prodotti a disposizione e fare in modo di avere sotto controllo il proprio budget.

Lidl, le super offerte e i must have della settimana

L’estate è quel periodo dell’anno in cui si organizzano più frequentemente pranzi, colazioni, aperitivi, cene. Può capitare, dunque, di preparare ricette sfiziose e da Lidl, dove la qualità è garantita, potrai trovare tutto ciò che ti serve per far impazzire gli ospiti, spendendo meno.

Cotoletta croccante di pollo a soli 1.79 euro, mentre una buona coppa stagionata costa 10.99 euro invece di 14.99 euro. Un calzone prosciutto cotto e formaggio costa 1.19 euro, mentre la ventricina piccante Dal Salumiere, 1.11 euro. I panzerotti di pollo, invece, costano solo 2.19 euro.

Per dare un tocco di sapore in più, a tavola, è possibile gustare Prosecco Treviso DOC Frizzante a 2.99 euro. Tra le altre offerte da notare c’è il formaggio primo sale a soli 1.59 euro, mentre la scamorza bianca Milbona è al 23% di sconto, e costa 1.99 euro.

Per chi ama l’insalata greca con feta DOP, il costo è di 1.49 euro, mentre gli anelli di totano alla romana sono venduti al prezzo di 2.29 euro.

Come contorni sono scontati i piselli fini Freshona a 1.39 euro e per i piccini, sconti sugli omogeneizzati Plasmon. Il formaggino fuso, infatti, costa solo 1.69 euro mentre La merenda Plasmin 1.09 euro.

Il gran pesto Tigullio, per preparare uno dei piatti più amati, costa 1.79 euro. La Bresaola Riserva Punta d’Anca, adatta da offrire come antipasto, costa 3.29 euro, invece di 4.29 euro. Il salmone norvegese sashimi Deluxe, ideale per insalate, si vende a 2.99 euro.