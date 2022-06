Che differenza c’é tra tassazione fisica e online sulle vincite?

Stesso gioco, tassazione differente. Succede in Italia nel settore ludico, con regimi di imposizione fiscale diversi in base al canale. Riguarda il comparto dei casinò online e dei casinò terrestri, soprattutto per quanto concerne slot machine e VTL, ma anche le lotterie nazionali gestite dallo Stato: SuperEnalotto, Gratta e Vinci e giochi simili. La tassazione per i due canali, fisico e virtuale, cambia in base alla digitalizzazione. Secondo questo articolo relativo alle tasse sul gioco online redatto da Auraweb.it, l’aspetto più evidente riguarda innanzitutto l’aumento della tassazione sulle vincite di SuperEnalotto e Gratta e Vinci. In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 34 definito come Decreto Rilancio, “a partire dal primo marzo 2020 la tassazione vincite SuperEnalotto e Gratta e Vinci è ulteriormente aumentata”, passando dal precedente 12% all’attuale 20% per vincite superiori ai 500 euro realizzate offline, contribuendo così ad un incremento del gettito per l’Erario pari a 30 milioni solo per il SuperEnalotto. Nel complesso, il regime di imposizione fiscale in Italia può essere riassunto come segue: tassazione sulle vincite online e su quello offline.

Tassazione sulle vincite online

SuperEnalotto, Gratta e Vinci, slot machine e casinò online. L’attuale tassazione prevede l’applicazione di aliquote diverse dal canale fisico. Per SuperEnalotto e Gratta e Vinci giocati online la percentuale definita dalla normativa è del 10% e si applica a vincite superiori a 500 euro. Sul versante slot machine online e casinò AAMS la tassazione sulle vincite è del 25% rispetto al 19,7% del canale fisico. Una differenza legata al fatto che i payout medi dell’online sono più alti rispetto all’offline.

Grandi novità sul fronte del betting exchange, il settore delle scommesse sportive basate sulla vendita della scommessa da un utente all’altro tramite il portale che contempla questo tipo di giocata. L’imposizione fiscale schizzerebbe al 111%: un vantaggio senza precedenti in termini di gettito per l’Erario, un prelievo enorme per gli operatori online, attualmente fermo al 24%. Per il Sole24ore, la percentuale risente soprattutto del prelievo straordinario dello 0,5% su ogni vincita per il finanziamento della CIG dei calciatori. In pratica il Fisco stacca una cedola pari a 61 centesimi totalizzando un cosiddetto cappotto fiscale del 111%.

In definitiva, la nuova tassazione sulle scommesse sportive virtuali in senso lato, definita dal Decreto Rilancio, punterebbe a imporre una tassa sugli incassi delle scommesse allo 0,50% pari a 90 milioni circa per finanziare il mondo dello sport dopo gli ultimi anni particolarmente difficili sul fronte degli introiti.

Tassazione sulle vincite del canale fisico

Sempre in tema di giochi a lotteria tipo SuperEnalotto e Gratta e Vinci, l’attuale tassazione italiana prevede un prelievo del 20% sulle vincite superiori a 500 euro. Sul versante casinò e slot delle sale giochi terrestri, il canale fisico ha subito nel corso del tempo una graduale crescita in termini di imposizione fiscale. Nel 2018 si attestava al 19.25% per le slot e al 6.25% per le VTL; nel 2021 ha raggiunto rispettivamente il 19.7% e il 6.75%. Dal primo gennaio 2023 è previsto invece un decremento per slot e VTL, la cui tassazione scenderà al 19,6% per le slot e al 6,6% per le VLT.

L’Italia resta così il paese con la tassazione sulle vincite da gioco più alta in Europa. Nel primo trimestre 2022 le entrate tributarie sono state in forte aumento, con oltre 13 miliardi e un incremento del +13,7% per effetto del Decreto Rilancio. Un’altra curiosità è legata ai costi di esborso esborso al notaio per la riscossione della vincita: chi intende mantenere l’anonimato in Italia su vincite particolarmente alte è tenuto al pagamento. Pena, si fa per dire, la notorietà in pubblica piazza delle somme vinte.