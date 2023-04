Come cambiano i passatempi degli italiani, ma non il risultato

Da più di sessant’anni uno dei sinonimi di Italia utilizzati all’estero è “Dolce vita” ed il capolavoro di Federico Fellini non è che un simbolo del motivo stesso di questa definizione, che indica piuttosto il modo in cui gli italiani sono soliti vivere il tempo libero tra attività ricreazionali e passatempi, al contempo diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso risultato: la leggerezza e la volontà di godersi la vita.

Nel tempo i modi più tipici per divertirsi sono ovviamente cambiati, ma non il risultato: rimane infatti la voglia di stare bene, anche a fronte di tanti cambiamenti che hanno influenzato tutto il mondo, Italia inclusa.

La vita non è un gioco, ma i giochi aiutano a vivere meglio

Riadattando la famosa domanda che Gigi Marzullo poneva a tutti i suoi ospiti, è possibile dire che la vita non sia affatto un gioco, che sia anzi un vero concentrato di responsabilità e di doveri, ma che i giochi (così come tutti i passatempi ed i piaceri in genere) ne siano un ingrediente fondamentale capace di alleggerirla apportando piacevolezze capaci di diluirne la serietà attraverso momenti di divertimento, puro godimento e grande spensieratezza: una realtà questa della quale gli italiani sono sempre stati maestri, continuando ad esserlo.

Il mondo è sicuramente cambiato ed altrettanto hanno fatto l’Italia e gli Italiani, ma nonostante il tempo abbia fatto il proprio giro il risultato finale è cambiato fino ad un certo punto: nel nostro Paese le persone hanno voglia e bisogno di divertirsi e lo sanno fare in mille modi diversi dedicando un’importante spazio della propria vita ai piaceri.

Facendo una breve analisi dei divertimenti e delle fonti di piacere degli Italiani è possibile notare come questo elenco si divida fondamentalmente in due rami principali: i piaceri “di tutta la vita”, cioè quelli che da sempre fanno parte della cultura e dello stile di vita di chiunque sia nato in Italia nell’ultimo secolo, ed i piaceri “moderni”, ovvero quelli che si sono fatti strada negli ultimi tempi grazie alle innovazioni tecnologiche ed agli ovvi cambiamenti che hanno coinvolto il mondo intero.

Quali possono essere considerati come i passatempi “classici” che accomunano tutti gli Italiani dal dopoguerra in poi senza mai aver né perso né sminuito il loro impatto sulla cultura del Belpaese? Ce ne sono ovviamente diversi, ma quelli che più rappresentano l’Italia (anche all’estero) sono senza dubbio i seguenti:

– in modo analogo alla cucina, con cui ovviamente il piacere per il vino va di pari passo, un buon bicchiere di rosso o di bianco continua ad essere protagonista tra i modi con cui gli Italiani preferiscono staccare dalla routine quotidiana, tanto che il numero di persone che si iscrive a corsi per sommelier è sensibilmente aumentato: la definizione “buon bicchiere” non è affatto casuale, perché il modo di bere degli Italiani è famoso nel mondo per la centralità della qualità e del gusto; Il calcio e lo sport in genere – sono centinaia di migliaia gli Italiani che ogni domenica confluiscono negli stadi e milioni quelli che siedono, soli o in compagnia, davanti alla televisione per seguire gli sport, tra i quali naturalmente il più simbolico è e rimane il calcio, considerato per altro uno dei più forti elementi di aggregazione nazionale.

Il divertimento moderno: come la tecnologia ha aggiornato passatempi sempre esistiti

Se quelli appena presentati sono i modi in cui gli Italiani si sono sempre divertiti e goduti la vita, ce ne sono invece altri che sono cambiati di pari passo con tutti gli aggiornamenti tecnologici che hanno coinvolto il mondo negli ultimi decenni, tra i quali ovviamente il fattore di cambiamento più radicale e significativo è stata senza dubbio la diffusione di internet.

Un esempio eclatante a riguardo è sicuramente il gioco d’azzardo, che ha sempre avuto un ruolo di spicco tra i divertimenti degli Italiani (basta pensare alle lotterie, al Totocalcio, ai pochi ma frequentatissimi casinò nazionali ed all’enorme diffusione dei Gratta e Vinci), ma che nel tempo si è “ammodernato” trasferendosi principalmente su web con una vera esplosione del gaming online (in primis attraverso le migliaia di slot gratis o a pagamento, ma anche con la versione digitale dei Gratta e Vinci o del Superenalotto).

Gli esempi a questo riguardo non si limitano però solamente al gioco, ma riguardano anche tanti altri ambiti tipici della vita privata degli Italiani, che sono rimasti legati ad una radice “antica”, ma prendendo una forma del tutto moderna se non addirittura iper-tecnologica.

Quali sono questi ambiti ed i luoghi che li caratterizzavano in passato, paragonati a come vengono vissuti nel presente? Ecco alcuni esempi chiave paragonati nella seguente tabella:

Insomma il tempo passa e la tecnologia apre le porte a scenari prima impensabili, ma il modo in cui gli Italiani la utilizzano diventa spesso solo un media differente con cui aggiornare nella forma e nella sostanza quello che è sempre stato il modo tipico per vivere la vita privata nel modo più piacevole possibile, anche quando si parla di divertimento collettivo.

Un dato molto carino, testimoniato da questo piacevole articolo a riguardo, è come i social network, il media moderno per antonomasia, vengano utilizzati tantissimo per diffondere attività e momenti di aggregazione sanamente “old school” come i numerosi festival di cui gli Italiani sono grandi appassionati, un connubio perfetto che unisce sotto una sola parola chiave il divertimento del passato con la realtà attuale: appunto la Dolce Vita, che a buona ragione è e rimane l’emblema dell’Italia nel mondo.