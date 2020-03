Come Giuseppe Conte è diventato un sex symbol

Una settimana fa, nel vortice dei meme che travolgeva il mio smartphone, notai una foto di Giuseppe Conte, inviata da una mia amica su uno dei tanti gruppi Whatsapp iperattivi di quei giorni.

Il nostro premier era incredibilmente protagonista di una pagina Instagram: lebimbedigiuseppeconte, e tra l’imbarazzo e l’indecisione, nel mentre che ripetevo ridendo tra me e me quanto fossero geni i creatori di quella pagina, mettevo il mio fiero e prezioso like. I follower della pagina erano al momento già 13 mila. Oggi, dopo nemmeno una settimana, se ne contano 253 mila, ed è appena nata anche l’omonima pagina Facebook con un boom immediato di 53 mila persone al seguito.

Contributo o meno di Chiara Ferragni, che a quanto pare ha ricondiviso qualche giorno fa sulle sue stories la pagina di lebimbedigiuseppeconte, nel giro di pochissimi giorni il premier ha letteralmente fatto impazzire il web e ad oggi non c’è italiano/a che non abbia riscoperto l’effettivo fascino di quest’uomo gentile, irresistibile, attraente, dallo sguardo ammaliante e dalla voce rassicurante (…potrei continuare all’infinito).

I commenti si sprecano e spaziano da un onesto “a me Conte è sempre piaciuto”, passando per un dichiarato “guarda che a me Conte piace davvero, è proprio un bel tipo”, fino ad approdare alla follia da quarantena, che confessa: “Conte è proprio un figo, lo amo con tutta me stessa, me lo sogno la notte”. Insomma, siamo tutte d’accordo: Giuseppe Conte è un sex symbol, e chissà cosa ne pensano gli uomini.

C’è da dire che la quarantena sta mettendo tutti a dura prova e c’è chi ironizza sul fatto che tempo zero e probabilmente potremmo innamorarci del nostro gatto, o della nostra scopa (c’è poco da scherzare, in realtà!). La cosa certa è che Conte è effettivamente un premier carismatico, protagonista italiano di questi giorni, ed è certamente un uomo di bell’aspetto, pacato, rassicurante. Le sue parole pronunciate nelle – ormai attesissime – dirette da Palazzo Chigi, sono dolce musica per le orecchie della maggior parte delle donne italiane. Chissà cosa penserà di tutto questo il nostro Giuseppe…