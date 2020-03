Neon Brothers, il fumetto che è un inno all’amicizia

View this post on Instagram

Loro sono i protagonisti di Neon Brothers. Anita, Dom, Murray, Nikolaj, Wakaba e Lavanda. Mi avete scritto in tanti dicendo che non vedete l’ora di leggere questo libro e che per ammazzare l’attesa intanto leggete i miei altri fumetti (che trovate al link nella mia bio 👀) e mi fate davvero felice, specialmente contando che sono solo un’emergente e ho ancora molto da imparare. Mi sto impegnando un sacco per darvi un libro davvero #baotiful e spero fortemente che vi possa rimanere un po’ nel cuore 💓 🙏🏻 non vedo l’ora che possiate leggerlo, io ancora non capisco cosa ci faccio qui ahah 🐢 Neon Brothers uscirà a primavera 2020 per @baopublishing 🌻 #comic #characterdesign #neonbrothers #baopublishing #aliceberti