Come superare un tradimento? 10 domande da farsi

Molto spesso diventa difficile superare un tradimento soprattutto per le conseguenze a livello psicologico che esso determina. Nel momento dell’analisi, trovare risposta a qualche utile domanda potrebbe aiutare davvero a fare chiarezza.

Restare insieme dopo un tradimento: si può?

Sono numerosi i casi di coppie che, nonostante un pregresso episodio di tradimento, decidono di continuare a vivere insieme. Sì, ma con quali presupposti? Questa è una domanda importante da porsi ed è difficile dare una risposta positiva.

Il tradimento di uno dei due partner determina nell’altro una profonda ferita nell’orgoglio che può creare non poco smarrimento e senso di confusione. Ciò, inevitabilmente, determina che il confronto con il partner a tratti possa diventare una sorta di scontro con un rivale. Questo va considerato, ma non è detto che sia una sensazione irreversibile e totalmente insuperabile.

Si può ritrovare il giusto equilibrio?

Questa è un’altra di quelle domande su cui vale la pena soffermarsi senza essere superficiali. Soprattutto nel caso si decida di ripartire da soli, guardando al proprio futuro con altre persone. La prima cosa da fare è cercare di essere quanto più introspettivi possibile, guardando al proprio interno e facendo anche un po’ di sana autocritica. Nessuna fretta per quel che riguarda eventuali nuove relazioni, in quanto è bene prima trovare il giusto equilibrio e riflettere sui propri errori e su ciò che effettivamente si cerca in altre persone.

Da dove si può ripartire in coppia?

Scegliere di ripartire insieme come coppia può essere una decisione per certi versi più coraggiosa rispetto a quella di provarci da soli. Bisogna partire, innanzitutto, da un fondamento basilare, ovvero il confronto col partner, che deve essere costruttivo ed edificante per tutti e due. Inoltre, è fondamentale superare entrambi quel senso di rabbia che, in molti casi, può degenerare alla minima discussione. Delusione e ostilità vanno messe da parte, così da evitare di rinfacciare in futuro.Infine, è sempre bene ripartire dalle basi e, quindi, dal ritrovamento di quello spirito di complicità mediante attività condivise. Molti suggerimenti concreti di coppia per un nuovo inizio si possono trovare sul sito di DirezioneRitorno.

Quanto è importante capire la natura del tradimento?

Un altro elemento importante da prendere in considerazione quando si parla di tradimento è quello di analizzarlo nel dettaglio. Ovviamente insieme. Ecco perché, se si trattasse di una semplice “scappatella” occasionale è un conto, ma nel caso si tratti di un rapporto duraturo con un’altra persona, allora ripartire diventerebbe alquanto più complicato. La cosa migliore da fare, perciò, è parlarne insieme, lasciarsi andare anche a confessioni che apparentemente potrebbero risultare indelicate.Solo guardando in faccia la realtà una coppia che vuole uscire dal momento difficile del tradimento, potrà effettivamente farlo.

Attenzione ai tempi: meglio subito o aspettare un po’?

Rispondere a una domanda del genere non è cosa semplice. Sicuramente è bene sottolineare che molto dipende dalla componente soggettiva, perché ognuno metabolizza il dolore e la delusione in maniera strettamente personale. E va precisato che non ci sono dei tempi migliori o meno per provare a superare il tradimento: inevitabilmente, ripartire subito e fare come se nulla fosse successo, potrebbe risultare un azzardo quanto meno pericoloso. Motivo per cui, la cosa migliore è quella di darsi un po’ di tempo, in maniera tale da ragionare sia in maniera singola che in coppia per provare a ripartire. E soprattutto per considerare cosa effettivamente non sia andato per il verso giusto determinando il tradimento.

Ricambiare con la stessa moneta ha senso?

Un’altra domanda ricorrente e che molte persone si pongono è se sia il caso ricambiare con un tradimento il tradimento subito. Pareggiare i conti, per dirla in termini sportivi, non è l’atteggiamento giusto per ripartire. E, pur se apparentemente potrebbe dare un certo senso di appagamento e soddisfazione, non è certo una soluzione da persone che si amano quella di porla sulla sfida. Non si tratta di una gara né tanto meno di una lotta a chi fa soffrire di più l’altro.Se si vuole provare a ripartire, insieme o singoli, è bene mettere un punto sul tradimento. Affrontarlo con la giusta dose di razionalità eviterà di cadere in errori che si potrebbero pagare pesantemente nel corso del tempo.

Basteranno le scuse del partner?

In molti casi, le semplici scuse possono non bastare quando si parla di tradimento. Che esse siano sincere ben venga, anzi è sempre bene ci siano. Ma non bisogna mai dimenticare un aspetto importante e cioè che, per ripartire e superare un tradimento, è fondamentale che ci sia un cambio di atteggiamento radicale. Arrivare ad avere un rapporto, che sia occasionale o ripetuto, con un’altra persona affonda le radici nei modi di fare della persona. Ecco perché, qualora ci sia l’effettiva volontà di ripartire come coppia, è sempre necessario fare delle attente valutazioni, in maniera tale da far seguire alle scuse quel cambio di atteggiamento basilare per sperare nuovamente in una vita insieme.

Il tradimento può aiutare una coppia in crisi?

Questa domanda apparentemente potrebbe sembrare strana, a tratti anche banale. Eppure, non deve certo sorprendere sapere che il tradimento potrebbe essere un buon aiuto per una coppia che vive un momento di crisi. Infatti, in tal senso, il tradimento può essere visto come una sorta di pulizia di “scorie”: le coppie che stanno insieme da molto tempo rischiano di andare incontro a vite monotone dove si perde dialogo e quello spirito di condivisione essenziale per qualsiasi persona. Ecco perché ritornare alle origini dopo un tradimento potrebbe rivelarsi un grande aiuto per una coppia che vuole superarlo insieme.

Avere un aiuto professionale serve?

Inevitabilmente, il tradimento, nella maggior parte dei casi, viene vissuto come un forte trauma. Questo avviene per lo più in chi lo subisce, colui o colei che si trova a vivere delle emozioni particolari e forse mai provate prima. Pensare ad un aiuto professionale come uno psicoterapeuta, potrebbe essere un valido sostegno. In primis, dal punto di vista morale, così da ritrovare la giusta fiducia in se stessi e quell’equilibrio fondamentale per provare a ricominciare.In tal modo sarà possibile effettuare una reale analisi interna, al fine di capire cosa può non essere andato nella coppia e se ci siano concretamente i presupposti per superare un tradimento insieme.

Il tradimento è sempre contro l’altro?

Un punto di vista che non bisogna trascurare è che il tradimento non è sempre una sorta di dispetto fatto all’altro partner. Infatti, questo può essere il modo, pur sbagliato, per rispondere ad una crisi personale legata a cause svariate (stress, lavoro o situazioni particolari e impreviste).Superato questo momento di smarrimento, che porta a commettere l’errore del tradimento, è molto probabile che ci sia una ricerca di intesa psicologica, ancor prima che fisica, con il partner abituale. In tal modo, si può capire che uscire da un tradimento è possibile ma è sempre bene ragionare su di esso e su ciò che ha portato a questo.