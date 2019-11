Il dizionario delle serie tv cult arriva alla terza puntata: da Alias a Westworld

È uscito in libreria e negli store online Il mio terzo dizionario delle serie tv cult, di Matteo Marino e Claudio Gotti, coi disegni di Daniel Cuello. Se avete seguito il Primo e il Secondo Dizionario delle Serie TV, sapete già di cosa stiamo parlando e non vedete l’ora di leggere il compendio di approfondimento sulle serie che più vi piacciono, altrimenti andiamo con ordine: è un libro che tratta la serialità in modo nuovo, arricchendo quello che già sapete con aneddoti, critica, curiosità, plot senza spoiler, spoiler segnalati, easter egg e tutto quello che vorreste sapere ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere.

Illustrazione di Daniel Cuello

Questa volta, i curatori non sono da soli: dopo il successo dei primi due volumi, il terzo dizionario coinvolge più scrittori, proprio come nella writers’ room di una serie tv. Ad affiancare Matteo Marino e Claudio Gotti troviamo guest star come Barbara Baraldi, sceneggiatrice di Dylan Dog e acclamata autrice di thriller, il giornalista archeologo Francesco Bellu, la scrittrice Eva Cabras, la stand-up comedian Tiziana Cardella, l’esperto di fantascienza Cesare Cioni, Alice Cucchetti e Ilaria Feole, penne seriali di Film Tv, l’enciclopedico esperto Luca Di Natale, Elena “von Trier” Grassi, Nicolò Targhetta, fenomeno del web con il blog (ora anche libro) Non è successo niente, lo psicologo Stefano Ventura, e una sorpresa disegnata dall’autore di Vincent Van Love Ernesto Anderle.

Illustrazione di Daniel Cuello

Il Terzo Dizionario tratta le seguenti serie: Alias, Ally McBeal, American Horror Story, The Americans, Babylon 5, Big Little Lies, Brooklyn Nine-Nine, La fantastica signora Maisel, Fargo, Girls, The Handmaid’s Tale, The Haunting of Hill House, The Kingdom, Mindhunter, Misfits, The Night of, The OA, Rocco Schiavone, Sons of Anarchy, Tredici, Vikings, Westworld, The Wire.

Illustrazione di Daniel Cuello

Si va dalla fantascienza alla sit-com, dall’horror al poliziesco senza soluzione di continuità, così come siamo abituati a fare dal divano di casa nostra, mentre passiamo da una storia d’amore a una ambientata in una casa stregata o in un mondo distopico, che ci chiamano a gran voce in queste giornate di maltempo, in cui l’unico sport possibile è la maratona dal divano.

Illustrazione di Daniel Cuello

Un libro essenziale per chi non vuole fermarsi a premere il tasto “prossimo episodio”, ma vuole entrare dentro il mondo che hanno creato gli showrunner, per godere appieno di tutti i mondi che vi va di esplorare da casa vostra.

Il mio terzo dizionario delle Serie TV cult

