Consolle allungabile, come funziona il prodotto innovativo di LG Lesmo

Il mondo dell’interior design e dell’arredamento di qualità assiste da anni al fenomeno del minimalismo. Inaugurato negli anni ’60, anche se nelle sue forme più integraliste può ormai ritenersi superato, l’essenzialismo ha lasciato una discreta eredità stilistica. Chiunque si occupi di arredamento d’interni infatti ben sa quanto, al di là delle mode o dei gusti, dagli anni ’60 l’imperativo sia “alleggerire e non aggiungere”. Una tendenza al “risparmio” di elementi d’arredo che trova buona parte delle proprie ragioni nel trend immobiliare recente, che vuole appartamenti dalle metrature sempre più contenute.

In un contesto stilistico che impone un sacrificio dei complementi d’arredo, a proporsi sul mercato come nuova e preziosa risorsa sono tutti quei prototipi che ricadono sotto la definizione di “arredo trasformabile”. Si tratta di mobili due-in-uno o tre-in-uno che, grazie alla loro capacità di assumere configurazioni diverse, permettono di risparmiare spazio e trasformare i tuoi ambienti.

Azienda leader nel settore dell’arredo trasformabile, LG Lesmo si è specializzata nel corso degli anni nella produzione di complementi d’arredo salvaspazio. Prodotti di qualità artigianale, Made in Italy e realizzati in vero legno, i modelli LG Lesmo nascono dal dialogo con il cliente e hanno un obiettivo dichiarato: far risparmiare spazio prezioso.

I tavoli consolle allungabili LG Lesmo sono i prodotti più simbolici in questo senso. In poche parole, piccoli mobili ornamentali a parete che si trasformano in tavoli da pranzo di tutto rispetto. L’azienda li propone in tante varianti, moderno o vintage a seconda della gambe rigide o tornite, rivestiti con un piano di cristallo o da esterno, ma in ogni caso sempre personalizzabili nella finitura.

“I tavoli consolle allungabili della linea LG Lesmo sono perfetti per chi non può o non vuole avere un grande tavolo sempre aperto, ma non vuole nemmeno rinunciare al piacere di avere ospiti a cena” (dal sito ufficiale www.lg-lesmo.it)

Al di sotto del piano d’appoggio, i tavoli consolle allungabili alloggiano un sistema di guide telescopiche in alluminio anodizzato, che si estrae semplicemente tirando, senza sforzo. Una volta estratte in tutta la loro lunghezza, le guide fungono da supporto su cui agganciare un numero variabile di prolunghe, per ottenere la misura desiderata.

Un meccanismo di questo tipo offre tantissime soluzioni d’arredo, soprattutto perché permette di cambiare aspetto e funzione ad una stanza. Un tavolo consolle in questo modo può accogliere gli ospiti all’ingresso di casa, usato come pratico svuotatasche, oppure può essere collocato in salotto e sfruttato come ripiano che all’occorrenza diventa tavolo per 20 persone. Ecco come ridisegnare un salotto intimo e privato in una accogliente sala da pranzo.

