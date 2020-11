Il ritorno di Gossip Girl: in arrivo il reebot

“Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan”.

Ritorna Gossip Girl, la serie tv che ha tenuto incollati sullo schermo milioni di spettatori per sei stagioni. Basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar, dal 2007 al 2012 abbiamo sognato di far parte delle vite dei giovani e viziati newyorchesi residenti nell’Upper East Side. Gossip Girl sin dagli esordi è stata una serie adolescenziale atipica. Non più storie alla Dawson’s Creek ma vite di giovani cresciuti troppo presto i quali hanno avuto a che fare con vizi, soldi e responsabilità. Nonostante le tappe bruciate dei giovani, le loro storie d’amore hanno fatto sognare milioni di ragazze.

Breve riepilogo

Le vicende sono ambientate a New York, precisamente nell’Upper East Side. I protagonisti sono Blair Waldorf, Chuck Bass, Serena Van Der Woodsen, Nate Archibald, e Dan Humphrey anche se, nel corso della serie, si aggiungeranno altri. Serena van der Woodsen (Blake Lively) ritorna inaspettatamente in città. Il tutto è stato annunciato su Gossip Girl, un blog in cui vengono raccontati fatti e pettegolezzi dell’élite di Manhattan. Blair (Leighton Meester), sua migliore amica, è arrabbiata con Serena poiché da quando è andata via inaspettatamente, non ha più dato sue notizie. Decide di allontanarla dalla cerchia di amici, nel timore che possa riprendersi il ruolo di reginetta della Constance Billard School. Ed è da qui che partono gli intrecci che ci hanno accompagnato per cinque anni.

I ragazzi stanno tornando

Da qualche giorno sono state condivise sui social le prime foto del reebot. Tra le poche immagini che sono state pubblicate, quella più iconica è quella dove i giovani protagonisti sono seduti sulle famose scale del MET, abitudine dei vecchi protagonisti. Non c’è una data di release certa, ma i fan si sono chiesti se in questo ritorno possano esserci i vecchi protagonisti e se ci sarà un ritorno alla vecchia trama. Per adesso si sa che la serie farà parte del nuovo HBO Max servizio streaming, che dovrebbe essere lanciato a fine 2020. Visto il successo della serie precedente, le aspettative sono alte. Si sa di certo che i produttori esecutivi sono Josh Schwartz e Stephanie Savage, i creatori della serie originale.

Gossip Girl Cofanetto

Compra | su amazon