Giocare online oggi è un passatempo per tutti

Il settore ludico di ultima generazione finalmente è venuto incontro alle esigenze degli utenti

Molto spesso si dice che la tecnologia è sì una bella cosa ma non è per tutti, perché stare al passo con i tempi certe volte risulta complicato, soprattutto per le persone meno giovani. Questa affermazione è vera in generale, ma non per quanto riguarda il “giocare online”. Se fino a 10/15 anni fa sfidare gli amici a un videogioco in modalità multiplayer attraverso una rete LAN effettivamente era piuttosto complicato, nel 2021 non lo è più, perché basta un device collegato alla rete ed è possibile disporre, quando si vuole, di un immenso universo digitale che merita di essere scoperto. Sì perché al suo interno c’è un po’ di tutto, soprattutto un’infinita di giochi che si prestano bene a essere provati e goduti da parte di persone di qualsiasi età. Sembrerà strano, ma tra questi giochi c’è un capolavoro come World of Warcraft, che vede coinvolti anche utenti che hanno superato la quarantina, soprattutto negli Stati Uniti d’America. Il gaming insomma piace a prescindere dall’età, inutile sostenere il contrario, e questo discorso vale anche quando di mezzo ci sono titoli come Warframe, World of Tanks e War Thunder. Anche i “non più teenager” sanno di cosa si tratta, e questo è un bene, perché sta a significare che un settore una volta di nicchia come quello “del divertimento su Internet” oggi non lo è più. Già ma come mai? Qual è la motivazione che da un lato ha allargato la platea degli appassionati di videogiochi e dall’altro lato spinge i neofiti a provare a cimentarsi con quella che in gergo viene chiamata l’ottava arte? Una motivazione su tutte, che verrà svelata nel prossimo paragrafo.

Il segreto? La semplicità di fruizione

Giocare online è diventato un passatempo alla portata di tutti, poiché intuitivo, grazie alla possibilità di navigare all’interno di mondi ludici che spaziano dai videogiochi di ultima generazione ai giochi presenti sulle più famose piattaforme, che fanno parlare di sé non solo per il fatto di essere estremamente sicure ma anche perché sono quelle che mettono a disposizione i migliori bonus senza deposito offerti dai siti di scommesse. Con l’aggettivo “intuitivo” intendiamo dire che nel 2021 il settore del gaming va così bene, commercialmente parlando, per la semplicità di fruizione dei suoi prodotti. A parte i capolavori di strategia che ancora oggi effettivamente non sono per tutti – un esempio potrebbe essere il bellissimo Civilization VI di Sid Meier – il resto può definirsi “alla portata”, come nel caso degli ultimi GdR della linea Star Wars. Quasi certamente le aziende che operano nell’ambito dell’entertainment hanno compreso come in questi anni valga tantissimo l’equazione per cui “bello = semplice”. E di questa consapevolezza ne stanno beneficiando più persone, che scelgono di dedicare parte del proprio libero collegandosi sul web. Come biasimarle, visto che finalmente è possibile rilassarsi online senza dover pensare troppo, e in certi casi addirittura attraverso pochi click.

Un universo sempre più “immersivo”

La semplicità di fruizione spiega certamente il successo del gaming di ultima generazione, ma non del tutto; se alle persone piace giocare online è anche perché l’universo con cui si cimentano è sempre più “immersivo” ogni giorno che passa. Con immersivo si intende fatto a misura del player di turno, che con il suo avatar può essere chiunque e può fare qualsiasi cosa. Senza scomodare ancora una volta World of Warcraft, si pensi ad esempio allo sparatutto in terza persona Fortnite, un videogame in cui un qualunque player può “spaziare”, che ha fatto parlare di sé nel 2019, come in molti sapranno, e che è pronto ancora oggi a far parlare di sé. Ecco dunque spiegato perché i passatempi – se così vogliamo impropriamente chiamarli – presenti in rete sono destinati a un pubblico davvero ampio e variegato. E se questa cosa vale oggi, varrà anche nei prossimi anni a venire. Di questo statene pur certi.