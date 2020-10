Grilca Antinfortunistica, lo shopping online a misura della tua azienda

COMUNICATO STAMPA

Con una proposta selezionata tra i marchi più prestigiosi del mondo dell’antinfortunistica, garantendo il miglior rapporto tra costo e prodotto ad aziende e privati, Grilca Antinfortunistica opera nel settore dal ’95. Oltre alla presenza sul territorio (incluse le province di Roma, Milano e Bologna), rende l’offerta accessibile a una platea di clienti ancora più vasta grazie allo store digitale www.antinfortunisticagrilca.com. Quali sono i segreti del suo successo?

L’offerta è composta da oltre 2.000 articoli, che vanno dalle scarpe antinfortunistiche all’abbigliamento da lavoro, passando per guanti e pantaloni da lavoro, gilet da lavoro e abbigliamento ad alta visibilità. Senza contare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), come ad esempio cuffie, guanti, elmetti, maschere facciali.

Credits: Grilca

Circa il 95% dei prodotti è già disponibile in magazzino, con consegna in 24-48 ore. L’acquisto è semplice, grazie ai metodi di pagamento più usati, e lo staff è formato da specialisti pronti a supportare il cliente prima e dopo l’acquisto. Sono infatti oltre 20.000 i clienti online e 5.000 le PMI che scelgono la professionalità di Grilca Antinfortunistica.

L’azienda vanta la più vasta scelta di scarpe e abbigliamento da lavoro del panorama nazionale. Il catalogo è infatti pensato per rispondere alle esigenze legate a numerosi contesti operativi. Dal settore sanitario all’edilizia, passando per quello boschivo e la ristorazione.

Da Sparco TeamWork a Payper: brand Leader con il miglior rapporto qualità-prezzo

All’interno della proposta si trovano pantaloni, giacche, gilet, felpe, abbigliamento anticalore, anti-taglio, antipioggia, isotermico, trivalente, ecc. Tante soluzioni per operare in completa sicurezza in ogni frangente e periodo dell’anno.

I prodotti fanno riferimento ai brand più prestigiosi, come Sparco TeamWork, Payper, Dike, Diadora Utility e ISSA LINE. I prezzi? Sempre competitivi, con eccezionali occasioni di risparmio grazie agli sconti esclusivi riservati ai clienti “di primo livello” e alle offerte raccolte nella sezione “Sconti”.

I pagamenti avvengono via bonifico bancario, PayPal, carta di credito oppure in contanti alla consegna. E oltre che in formato digitale, l’acquisto può realizzarsi tramite ordine telefonico o presso una delle sedi fisiche.

Se poi il cliente ha qualche dubbio o bisogno di maggiori informazioni, può approfittare del customer care: disponibile via telefono, e-mail, WhatsApp e chat online. A cui s’aggiungono i contenuti informativi del blog. Tutti accessibili gratuitamente, trattano le normative di riferimento per l’antinfortunistica e forniscono indicazioni per la scelta dei prodotti.

