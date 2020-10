La coperta a coda di sirena è il regalo che farà felici tante ragazze (e non solo)

Sta arrivando l’inverno gelido, che porta inevitabilmente con sé uno dei problemi più annosi dell’essere umano moderno: i piedi freddi, impossibili da riscaldare. Perché non renderli protagonisti di un bel regalo? Noi vi proponiamo quello più tenero, che farà felici le vostre figlie femmine e le ragazze di tutte le età (ma pure i ragazzi, basta che abbiano una buona dose d’autoironia).

Si tratta della coperta a coda di pesce, per far diventare chi la indossa una vera e propria sirena. Sì perché è formata da una parte di lana (o acrilico) di forma conica, che si chiude nella parte bassa e che può essere indossata dalla vita in giù. Nella sua estremità, due pinne dello stesso materiale, che trasformano chi la indossa nella perfetta sirena. Niente di più fico per passare l’inverno come in un’isola tropicale, o come nel film Splash con Tom Hanks e Daryl Hannah.

Etsy

Praticamente un’enorme tasca calda che è sia un costume, sia un bozzolo in cui mettere le gambe per spaparanzarsi sul divano o sul letto e guardare la tv oppure leggere un libro. D’altra parte, esiste una ragazzina (di ogni età) che non abbia sognato almeno una volta di essere come Ariel de La Sirenetta?

Etsy

Vi abbiamo convinto vero? La coda dei desideri si compra già fatta su Amazon in vari materiali e colori. Se invece la volete più artigianale, potete farvi un giro sui negozi di Etsy, ce n’è per tutti i gusti, anche per i più freddolosi. Nel caso invece decidiate di farla a mano, coi ferri e tutto il resto, potete scaricare il pattern per crearla del colore che più vi pare, coi materiali che scegliete voi. Non solo non avrete più i piedi freddi, ma potrete anche lanciare una nuova e incredibile moda, che prenderà sicuramente piede tra i vostri contatti, per un inverno all’insegna delle sirene sul divano!