I corvi si vendicano contro chi li tratta male e si fanno aiutare anche dagli altri uccelli

Per la serie “Lo dice la scienza”, uno studio pubblicato sulla rivista The Royal Society Publishing ha decretato una verità sconvolgente: corvi e cornacchie covano rancore e vendetta nei confronti di chi li ha trattati male e spargono la voce con gli altri colleghi uccelli, in modo da rendere la rappresaglia ancora più interessante. In pratica, fanno proprio come noi. Ecco come si è svolto l’esperimento: due ricercatori hanno indossato maschere diverse, una rappresentava un uomo normalissimo (fattezze ricavate dalla faccia dell’ex vice presidente USA Dick Chaney) e l’altro rappresentava la faccia di un uomo delle caverne, già poco rassicurante di suo.

Screenshot dal film Uccelli di Alfred Hitchcock

Il cavernicolo ha raggiunto il luogo frequentato dai corvi e (senza nuocerli in alcun modo) ha legato ad alcuni esemplari le zampe, per poi liberarli di nuovo. Una volta tornati a volare, i corvi hanno emesso un verso di rimprovero nei confronti del primitivo e questo conflitto ha fatto accorrere in loco altri uccelli per dare manforte ai corvi aggrediti. “Gruppi da 2 a 15 uccelli ci attaccavano in picchiata dal cielo” dice il ricercatore con la maschera del cavernicolo. Non dev’essere stata un’esperienza piacevole, specie per chi ha visto più volte il film Uccelli di Alfred Hitchcock.

La seconda parte dell’esperimento è stata ancora più interessante: quando il ricercatore travestito da cavernicolo ha provato a visitare ancora i luoghi dei corvi, gli uccelli lo hanno mandato via prima che iniziasse a dare fastidio. Come se gli affascinanti uccelli neri avessero sparso la voce, il primitivo era ormai il nemico da scacciare. Non pensiate che la vendetta sia una cosa passeggera: i corvi reagiscono nello stesso modo anche a distanza di 5 anni da una visita all’altra. Praticamente, portano rancore più dei vostri ex quando vi vedono con i nuovi partner.

Per chi pensava che gli uccelli avessero un’intelligenza ridotta rispetto ad altri animali a causa del piccolo cranio, questa ricerca mostra che, al contrario, corvi e cornacchie sono animali reattivi, intelligenti, capaci di memoria da elefante e di una voglia sfrenata di farvela pagare. Sono proprio simpatici, questi animali!