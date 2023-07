Se stai leggendo questo articolo è perchè molto probabilmente hai trovato dei bellissimi fiori in un prato (magari il tuo giardino) oppure qualcuno ti ha regalato un enorme mazzo dei tuoi fiori preferiti e lasciarli appassire non è un’opzione che vuoi prendere in considerazione. Fortunatamente un modo per fermare il tempo c’è: l’essiccazione. Riuscire a farlo non è per niente difficile e soprattutto ti richiederà pochissimo tempo.

Se sei poco esperto sull’argomento in questo articolo troverai una guida completa sui migliori metodi per essiccare foglie e fiori, andando oltre al tradizionale inserimento tra le pagine di un libro che utilizzavamo da bambini.

Perchè essiccare i fiori

Essiccare i fiori vuol dire preservare per sempre (o quasi) i loro colori meravigliosi, permettendoti di godere a lungo della loro bellezza.

I fiori e le foglie essiccati hanno un altro enorme vantaggio: offrono infinite possibilità creative. Potrai utilizzarli per creare vasi decorativi per la tua casa, splendidi bouquet, decorare cornici, realizzare centrotavola unici, persino personalizzare gioielli fatti a mano o creare regali per le persone a te care. Le possibilità sono infinite e la tua immaginazione sarà l’unica limitazione.

Foto di Katsia Jazwinska su Unsplash

Ma quali sono i metodi migliori per essiccare foglie e fiori?

Nel corso di questo articolo ti illustreremo i metodi migliori per essiccare diversi tipi di materiali: dai piccoli petali di fiori ai fragili mazzi di fiori, dalle foglie alle pigne, fino alle fette di frutta, come mele e arance. Ti condurremo attraverso ogni metodo, fornendoti istruzioni dettagliate e consigli pratici per ottenere risultati ottimali e mantenere intatta per sempre la bellezza dei tuoi fiori preferiti.

Come essiccare foglie, fiori e altri materiali naturali: i metodi migliori

Metodo 1: il più semplice ed economico

Questo metodo di essiccazione consiste nell’appendere il materiale come foglie e fiori, raggruppato in mazzetti, a testa in giù in un locale fresco, secco (ovvero a non meno di 10°) e ben areato.

Affinché il risultato sia ottimale ci sono alcuni trucchi che è bene seguire:

1- Distanziare foglie e corolle, altrimenti in mancanza di circolazione d’aria rischierebbero di marcire.

2- Posizionare il materiale che vogliamo essiccare in un luogo buio, per evitare che i colori sbiadiscano e perdano la loro bellezza. Il luogo ideale sarebbe un attico, una cantina, un garage o un ripostiglio

3- Sfruttare il soffitto basso: il calore tende a salire e più i fiori rimangono al caldo meglio è per il loro processo di essiccazione

4- Materiali più pesanti e grossi possono essere appesi uno per uno su una una griglia da forno sospesa orizzontalmente

Metodo 2: ideale per i grandi mazzi di fiori

Tra i migliori metodi per essiccare foglie e fiori, quello maggiormente adatto per grandi mazzi di fiori freschi o dal fusto lungo è lasciarli seccare all’interno di un vaso.

Il procedimento è estremamente semplice: vi basterà prendere un vaso, riempirlo con circa 5 cm di acqua e inserire i fiori. Inizialmente assorbiranno tutta l’acqua e poi quando sarà evaporata del tutto inizieranno il processo di essiccazione.

Foto di Anh Lam su Unsplash

Metodo 3: ideale per le pigne

Ebbene si, anche le pigne hanno bisogno di essere seccate.

Se vogliamo essere precisi il loro processo di essiccazione inizia già quando sono sull’albero, ma una volta raccolte è sempre meglio portarlo a termine.

Anche in questo caso il procedimento è molto semplice: posizionate le foglie su un vassoio o un foglio di giornale, lasciatele così per qualche giorno a temperatura ambiente e aspettate che il processo di essiccazione si completi.

Metodo 4: ideale per le foglie

Questo metodo è molto diffuso ed efficace e viene usato specialmente per le foglie, poichè permette di mantenerle morbide e flessibili. Ha un solo lato negativo: purtroppo i colori si sbiadiscono.

Dovrai preparare una soluzione con metà acqua e metà glicerina e immergere le foglie per alcuni giorni, indicativamente fino a quando la loro tonalità inizia a cambiare. Successivamente si tolgono, si lavano con acqua e un goccio di detersivo molto leggero e poi si lasciano ad asciugare su un foglio di carta.

Metodo 5: ideale per fette di frutta

Questo metodo viene utilizzato per essiccare fette di frutta come mele, limone e arance (molto utilizzate per esempio nelle decorazioni natalizie o per i pacchetti regalo).

Le fette devono essere tagliate con uno spessore di 5mm, distribuite su un foglio di carta da forno, cotte nel forno per 120-150 minuti a una temperatura di 110°c, girandole ogni tanto.

Metodo 6: ideale per piccoli fiori

Se volete essiccare i piccoli fiori raccolti nei campi mantenendo inalterata la bellezza dei loro colori dovete utilizzare il metodo della disidratazione artificiale.

Tutto ciò che vi servirà sono i cristalli di gel di silice, facilmente acquistabile anche su Amazon, e un vaso o un contenitore richiudibili ermeticamente.

Per prima cosa versate uno strato di 1,5 cm di cristalli sul fondo del contenitore e spargete i fiori. Con cautela scuotete il recipiente per fare in modo che i cristalli si distribuiscano in modo uniforme tra i petali, senza alterarne la forma originaria, e poi sigillate il vaso.

Dopo un paio di giorni controllate se i fiori sono essiccati: in caso affermativo rimuoveteli immediatamente per evitare che diventino troppo fragili e friabili.

Foto di No Revisions su Unsplash

Come prendersi cura dei fiori essiccati

Una volta essiccati i fiori secchi ci sono dei piccoli accorgimenti che devono essere seguiti per fare in modo che mantengano intatta il più a lungo possibile tutta la loro bellezza:

1- Una volta essiccati i materiali devono essere conservati (prima del loro utilizzo) in una scatola di cartone, alternati con strati di carta velina. Nel caso di fiori delicati come le rose il consiglio è di avvolgerli in carta da cucina.

Evitate assolutamente i sacchetti di plastica perchè trattengono umidità, acerrima nemica dei fiori secchi.

2- Per fare in modo che i fiori mantengano il più a lungo possibile i colori originali evitate di posizionarli all’interno di ambienti in cui si produce umidità (per esempio cucina e bagni), questo perchè i fiori tendono ad assorbirla e in questo modo si deteriorano molto in fretta.

3- Non esponeteli a fonti di calore e luce diretti, altrimenti i colori inizieranno a sbiadirsi.

4- Per eliminare la polvere che si deposita con il tempo utilizzate un asciugacapelli a bassa temperatura