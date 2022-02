Siete appena tornati da una serata con i vostri amici. Vi hanno parlato tutto il tempo dei podcast fighissimi che ascoltano la mattina prima di andare al lavoro e vi siete incuriositi. Avete iniziato a cercare su spotify, Google, audible, ma niente. Gli infiniti titoli vi hanno travolto e ora non sapete più dove guardare, quali sono i migliori podcast da ascoltare e da quali incominciare.

Se ancora non siete convinti sul perché ascoltare un podcast piuttosto che leggere un libro, guardare un film o ascoltare della musica, sappiate che la bellezza dei podcast risiede nel fatto che si possono ascoltare in qualunque momento e in qualunque posto. Un podcast non deve per forza sostituirsi alle nostre attività quotidiane, ma permette di sfruttare i tempi morti e di rendere meno noiose tutte le attività che più ci pesano: si possono ascoltare mentre si fa un viaggio lungo, mentre si è in coda per andare o tornare dal lavoro, mentre si stanno facendo dei lavoro domestici, come stirare o lavare i piatti, mentre si è a passeggio oppure a correre. Una volta che avrete trovato il podcast adatto a voi, i lavori di casa non saranno più così noiosi e le ore perse sui mezzi non vi sembreranno tempo sprecato.

Se siete alla ricerca dei migliori podcast da ascoltare, in questo articolo trovate alcuni consigli divisi in aree di interesse (attualità, animali, inglese e molto altro). Scegliete quello che più vi attira e iniziate ascoltando il primo episodio.

I migliori podcast da ascoltare per chi…

Per chi vuole divertirsi

Cashmere

Cashmere è il podcast spassosissimo di Luca Ravenna e Edoardo Ferrario, 2 dei volti più noti della stand-up comedy italiana.

Con estrema ironia e un linguaggio leggero e alla portata di tutti, Luca e Edoardo raccontano ed esplorano temi di attualità come musica, politicamente corretto, televisione, pubblicità e scuola.

Durante le puntate si ride, si analizzano gli argomenti da punti di vista inaspettati e si incontra una grande varietà di ospiti (nelle puntate passate hanno partecipato Walter Veltroni, Carlo Vanzina, Caterina Guzzanti, Emanuela Fanelli e Valerio Lundini). Non ci si annoia mai, ve lo assicuriamo.

Per chi vuole imparare strane curiosità sugli animali

Il gorilla ce l’ha piccolo

Pensavate di sapere tutto sugli animali? Non avete ancora ascoltato “Il gorilla ce l’ha piccolo”, un podcast incentrato sul desiderio sessuale che guida il comportamento di tutte le creature viventi.

Ascoltando le puntate di questo podcast scoprirete come gli animali vivono le relazioni sociali, le alleanze, le amicizie, i rapporti familiari e, infine, anche la morte.

Come si corteggiano gli animali? Come fanno sesso? Si tradiscono? Sopravvivono le specie più adatte a sopravvivere o quelle più adatte a riprodursi? Queste sono solo alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta all’interno di ogni episodio.

Per chi ama lo sport

Walter Bonatti sul Dru

Nell’agosto del 1955 Walter Bonatti tenta la scalata in solitaria del Petit Dru, uno spuntone di roccia liscio e affilato del gruppo del Monte Bianco alto 3700 metri.

In 4 puntate Diego Alverà vi accompagnerà a fianco del grande alpinista bergamasco durante la sua epica ascesa in solitaria.

Walter Bonatti sul Dru è una storia di coraggio e genialità, un’impresa temeraria accompagnata dalla convinzione, indispensabile, che per poter superare le prove più difficili ci vogliono calma e determinazione e non solo preparazione fisica.

Per chi vuole ripassare la mitologia greca

Mitologia: le meravigliose storie del mondo antico

Come dice l’incipit del podcast: “Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo”

In questo Podcast Alessandro Gelain racconta le storie più interessanti dei miti greci e romani. Gli episodi sono molto brevi, durano appena 20 minuti, ma riassumono in modo coinvolgente l’intera mitologia, dalle fatiche di Eracle e l’origine della via lattea, fino alla storia di Cefalo e Procri.

Per chi desidera rimanere costantemente informato su qualsiasi argomento

Il bazar atomico

Gli argomenti di questo podcast sono infiniti: arte, geopolitica, imprenditoria e neuroscienze, esperimenti mistici, imprenditoria eroica, neuroscienze, body & mind hacking, natura selvaggia, supercibi, survivalism, magia.

Ad ogni puntata un esperto viene invitato per essere intervistato da Davide Francesco Sada e Enrico Garzotto. Le conversazioni sono amichevoli e si svolgono in totale libertà. Non esistono limiti di tempo, scalette, tagli di montaggio e molto spesso le puntate possono durare fino a 3 ore. Non lasciatevi frenare dalla lunghezza. Se non avete così tanto tempo per ascoltare un’intera puntata in una volta sola, nulla vi vieta di dividerla in più “sotto-puntate”.

Per chi vuole migliorare il proprio inglese

I podcast della bbc

Se volete imparare o affinare il vostro orecchio all’ascolto dell’inglese, i podcast migliori sono quelli realizzati dalla BBC.

Il network britannico realizza infinite tipologie di contenuti audio adatti per migliorare e imparare la lingua. Ogni podcast affronta un argomento diverso attraverso brevissime puntate di 6 minuti. I più interessanti sono:

1- BBC Vocabulary: per imparare nuovi vocaboli

2- BBC Grammar: per imparare le regole grammaticali

3- BBC Learning English News Review: ogni episodio tratta una o più notizie dal mondo, soffermandosi su alcune parole specifiche e offrendo esempi pratici per utilizzarle all’interno di una discussione.

Per chi ama le storie criminali

Demoni urbani

Demoni urbani è un podcast condotto dal bravissimo Francesco Migliaccio. Il podcast ripercorre le storie di criminali italiani, raccontando le loro vicende sullo sfondo delle città che le hanno ospitate. I mostri vivono in mezzo a noi e non è impossibile incontrarli per le strade delle città.

Le storie raccontate descrivono l’ordinaria, folle e semplice capacità del male di possedere le persone, guidandole verso azioni violente. Si analizzano i motivi che hanno portato queste persone a comportarsi come mostri.