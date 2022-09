La spesa online durante e dopo il covid: i vantaggi di ordinare comodamente da casa

Il periodo del Covid ha portato diversi cambiamenti nelle abitudini di vita delle persone, alcuni negativi e fortunatamente superati, altri che invece permangono perché sono risultati utili e funzionali. Uno di questi riguarda il mondo della spesa, che ha visto crescere in maniera esponenziale il servizio online con consegna a casa, non più un obbligo ma una vera e propria comodità se si ha poco tempo e una fantasia scarsa quando si tratta di pensare ai prossimi menù. Numerosi sono i vantaggi legati a questo nuovo modo di acquistare cibi freschi e selezionati, pertanto sono stati diversi i supermercati che hanno deciso di lanciare servizi di questo genere per favorire e attrarre target di clientela diversi dal solito, come nel caso di Coop Alleanza 3.0 che offre ormai dal 2016 il portale EasyCoop per la spesa online. Se ancora non hai mai ricorso a questo metodo ma l’incombenza della spesa sta diventando gravosa, in questo articolo vedremo nel dettaglio perché optare per questa modalità smart e molto attuale, per ottimizzare i tempi e aiutare nella scelta dei prodotti.

Perché optare per la spesa online: i vantaggi

Poter contare su prodotti freschi e variegati

I portali online, come ad esempio il servizio Easy Coop, offrono al cliente una vasta selezione di cibi e prodotti freschi, che sono suddivisi per categorie e si possono reperire facilmente in pochi secondi.

Si parte dai generi di prima necessità e si arriva a prodotti regionali particolari, che possono soddisfare in maniera sfiziosa per poter portare in tavola un menù variegato e goloso.

Frutta, verdura, salumi, pesce e carne, il tutto reperito dalle migliori marche in circolazione oltre che da brand personali di alto livello.

Sono presenti solitamente categorie dedicate agli intolleranti al lattosio e al glutine, in modo da garantire la salute oltre che il sapore.

Orari flessibili

Coloro che hanno un lavoro d’ufficio o degli orari piuttosto serrati, spesso faticano a trovare il tempo per fare la spesa, dovendo rinunciare ad altre attività o recandosi nei momenti più improbabili.

Ricorrere alla spesa online significa poter avere sempre a disposizione un portale pronto all’uso, al quale dedicare tempo per una ricerca accurata delle offerte migliori oppure da consultare rapidamente se si desidera riempire il frigo con pochi click.

Promozioni e offerte periodiche e giornaliere

Sui portali web dedicati alla spesa online sono numerose le offerte che vengono promosse ogni giorno, racchiuse in una sezione apposita e applicate sui migliori marchi in circolazione.

Non correrai il rischio di arrivare sul posto e non trovare i prodotti per i quali sei andato, potrai risparmiare quindi tempo e denaro senza rinunciare alla freschezza e alla qualità, che è una delle prime caratteristiche che si ricercano nel proprio supermercato di fiducia.

Possibilità di programmare la consegna

Se sei sempre fuori casa e hai paura che il fattorino possa non trovarti al momento di consegnare la spesa, la maggior parte dei portali online offre la possibilità di programmare giorno e la fascia orario di consegna.

In questo modo avrai la certezza di essere a casa e poter sistemare immediatamente i prodotti acquistati.

Il servizio Easy Coop

Alla luce dei vantaggi sopracitati legati alla scelta della spesa online piuttosto che di quella fisica, Easy Coop si configura come un portale web ben realizzato e funzionale.

Possiede le caratteristiche essenziali per un servizio di questo genere, come la possibilità di programmare l’orario di consegna, facendo comodamente ritorno a casa senza stress data l’ampia scelta di fasce. Inoltre, la selezione dei prodotti è considerata soddisfacente dai clienti, in primo luogo per quanto concerne la qualità ma anche per la varietà. Easy Coop infatti consente di acquistare sia generi di prima necessità, come acqua, verdura, frutta e carne, sia soluzioni più sfiziose e tipiche di alcune zone del paese, come ad esempio la mozzarella di bufala campana o il pane Carasau della Sardegna.

Potrai realizzare un mix di sapori, godendo di prezzi vantaggiosi per alcune categorie contrassegnate.

Non mancano infatti le offerte e le promozioni, che in questo periodo storico sono importanti per contrastare il caro vita che ha colpito diversi settori compreso quello dell’alimentazione.

Il servizio clienti è contattabile al numero verde e risponde ai quesiti dei clienti in caso di necessità, limando la distanza tra il portale web e il supermercato fisico.

Lo scopo è garantire una spesa a domicilio semplice e funzionale già dal momento della selezione, aiutando il cliente tramite un’interfaccia intuitiva, che consenta di trovare rapidamente i prodotti all’interno delle apposite sezioni.

Inoltre, il momento dell’acquisto è guidato dal controllo del carrello fino al pagamento, che avviene con la carta di credito o PayPal secondo una modalità sicura e certificata.

Ricorrere alla spesa online è quindi diventata l’abitudine di molti italiani nel post covid, che hanno compreso quanto tempo effettivamente si usa per fare la spesa al supermercato (e quanto tempo ci vuole logisticamente per raggiungerlo). Al netto delle considerazioni, gli italiani preferiscono scegliere con calma da casa e poter ottenere i prodotti nel giro di poche ore, freschi e di qualità come se scelti personalmente.

Si tratta di una modalità smart che sta coinvolgendo un target di clientela ampio e variegato, soprattutto se il servizio è curato nel dettaglio come quello di Easy Coop, che ha cercato di renderlo alla portata di tutti e completo dal punto di vista della qualità dei cibi, della freschezza e della varietà di ogni categoria, dalla frutta ai prodotti surgelati e confezionati.