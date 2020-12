Lo Champagne Bollinger: un regalo di Natale che durerà nel tempo

Uno champagne Bollinger: un pensiero che si rinnova

Le celebrazioni di fine anno si avvicinano rapidamente e con esse pasti conviviali e sfarzosi. Quindi, forse sei già invitato a partecipare a un pasto durante queste vacanze? E forse stai cercando un regalo adatto da fare ai tuoi ospiti? Regalare champagne potrebbe essere l’opzione ideale.

Uno champagne come quello della maison Bollinger è un grande regalo di Natale per molte ragioni, in particolare è qualcosa che le persone inevitabilmente consumano e apprezzano. È un presente perfetto per la famiglia e gli amici, ma anche per i partner commerciali e i colleghi di lavoro. Un regalo versatile ed appropriato il quale permetterà a chi lo riceve inevitabilmente di pensarti quando lo stapperanno, un pensiero che si rinnova nel tempo e va dunque oltre il Natale.

Che si tratti di un brut o di un vintage, blanc de blancs o rosé, offrire champagne è sempre una buona idea per questo tipo di ricorrenze. In effetti, lo champagne è la bevanda da festa per eccellenza, le cui bollicine risveglieranno necessariamente il tuo spirito festivo e quello dei tuoi commensali.

È conviviale: un regalo che riunisce amici e parenti all’insegna della compagnia

Per i bambini più grandi, la cappa di Babbo Natale è piena di nuove annate di prestigio e di annate fresche dalle cantine della Champagne. Di solito offriamo champagne in bottiglia, ma per questa occasione speciale ci sono diverse scelte a tua disposizione. La prima opzione è quella di offrire il tuo champagne in una scatola da te composta: questa contiene una bottiglia di champagne (generalmente 75 cl) e un regalo come bicchieri, caramelle, cioccolatini, prodotti locali. È un regalo originale che sicuramente renderà felici le persone ma che richiede un budget maggiore.

La seconda opzione è offrire una bottiglia di champagne in una custodia. Le case di champagne come la Maison Bollinger, hanno l’abitudine di offrire ottimi packaging che vestono la bottiglia con eleganza, impreziosendola ulteriormente con note di arte.

Champagne, ma non solo!

E poiché una bella sorpresa non arriva mai da sola, soprattutto a Natale, puoi lucidare il tuo regalo di lusso come lo champagne abbinandolo a qualche raffinata flûte, un secchiello per il ghiaccio o anche una guida sull’arte di conoscere, servire e degustare lo champagne. .

Offrendo champagne come regalo di Natale, infatti, non ci accontentiamo di far brillare i regali raccolti sotto l’albero. Formuliamo anche un vero e proprio invito a viaggiare in un universo tanto festoso quanto elegante, sobrio quanto delizioso… quello dello champagne!

Il consiglio è di conoscere la storia e le caratteristiche del vino che stai regalando al momento dell’acquisto: chi lo ha prodotto, dove e come e con quale cibo abbinarlo. La Maison de Champagne Bollinger ha costruito la sua fama ed il suo successo sulle rigidissime condizioni praticate su tutta la filiera dei suoi prodotti: dall’approvvigionamento dell’uva fino alla vinificazione effettiva, con una selezione meticolosa delle pregiate botti di rovere e maturazione delle cuvée millesimate per oltre dieci anni, un tempo doppio rispetto a quello indicato nel disciplinare della denominazione. Anche una particolare attenzione è dedicata al design delle proprie bottiglie oltre che del packaging. Un regalo perfetto per ogni intenditore o appassionato del bere di qualità.