Cercare su gmail per data e altri trucchi per trovare i messaggi perduti

Gmail è probabilmente il servizio di posta gratuito più diffuso al mondo, tra le sue peculiarità c’è la rapidità nel cercare i messaggi tra le migliaia di email ricevute. Tuttavia sarà capitato anche a te di cercare un messaggio e non trovarlo: “Sono sicuro di averlo letto, ma dove è finito?!”

Se ti è successo, tieni presente che ci sono dei trucchetti per cercare velocemente e più precisamente nella tua casella di posta e certe volte permettono di risparmiare un sacco di tempo. Eccoli riepilogati in questo grafico.

Labnol - Trucchetti per le ricerche su Gmail

Cercare email su Gmail per dimensione

Per cercare una mail per la sua dimensione su Gmail basta che nel campo di ricerca digiti una di queste ricerche: larger_than:5mb per trovare tutti i messaggi che sono più grandi di 5Mb, ottimo per esempio per ripulire la casella quando arrivi in prossimità dei 15GB gratuiti.

Altre ricerche utili: smaller_than:2mb e size:1mb. Il numero, ovviamente va cambiato in base alla tua esigenza.

Cercare un allegato specifico tra le email su Gmail

Se non trovi più un messaggio ma ti ricordi che aveva un allegato, puoi cercare utilizzando alcuni comandi specifici, ecco le ricerche per allegato su gmail: has:attachment ti fa vedere tutte le email che hanno un allegato. Se ti ricordi il tipo di file puoi digitare filename:pdf per cercare per esempio tutti i pdf. Se ti ricordi il nome preciso puoi sempre indicarlo: filename:presentazione.ppt.

Cercare una mail per data su Gmail

Se ti ricordi il periodo in cui hai ricevuto un messaggio allora puoi filtrare le mail della tua posta utilizzando le seguenti ricerche per data: newer_than:4d per esempio permette di mostrare i messaggi ricevuti negli ultimi 4 giorni. Analogamente c’è anche la ricerca older_than:2d che mostra tutti gli articoli precedenti a quattro giorni fa. Le ricerche possono essere anche combinate in modo da cercare tutte le email tra 2 e 4 giorni fa.

Se preferite utilizzare le date, valgono anche le ricerche: before:2020/11/23 e after:2020/11/23. Ricordatevi di indicare la data nel formato anno/mm/gg.

Cercare una mail con keyword su Gmail

Quando scrivete una ricerca con più di una parala, ad esempio notifica di pagamento, tenete presente che Gmail cerca la presenza di una delle tre parole singole. Se volete proprio trovare le mail che contengono la frase esatta, dovete mettere la stessa ricerca tra doppi apici: “notifica di pagamento”.