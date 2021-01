Più protezione con DPI anti-Covid di Bolzonella Care

Bolzonella Care nasce dall’esperienza di Cast Bolzonella, produttore presente da oltre mezzo secolo nel campo dell’abbigliamento da lavoro e divise eleganti, per fornire a privati, aziende e Pubblica Amministrazione dispositivi di protezione per la massima tutela dalla pandemia dettata dal Covid-19. Mascherine chirurgiche, FFP2, lavabili in tessuto con possibilità di personalizzazione, abiti da lavoro antivirali e molto altro. Tutto accessibile dal sito www.antinfortunistica-dpi.it.

A chi è destinata la proposta di Bolzonella Care? Il pubblico è composto da soggetti privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni. I primi due seguono una procedura d’acquisto molto semplice: possono inoltrare una richiesta usando l’indirizzo di posta elettronica info@antinfortunistica-dpi.it, oppure sfruttando il form implementato sul portale.

Quanto invece alle Pubbliche Amministrazioni, basta ricorrere al sito www.acquistinretepa.it, poiché Cast Bolzonella è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’offerta include tantissime soluzioni per la tutela della salute in ogni contesto. Passando in rassegna la proposta si trovano infatti mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine lavabili in tessuto, mascherine per la collettività, indumenti di protezione monouso, gel igienizzante mani. Ma anche visiere protettive, abiti da lavoro antivirali e altro ancora.

Ogni prodotto in catalogo dispone di marcatura CE, sebbene per le mascherine siano previste varie classificazioni. Possono figurare nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale (DPI) o tra i dispositivi medici (ad esempio le mascherine chirurgiche).

In merito alle mascherine lavabili in tessuto, vengono presentati articoli Made in Italy certificati come Dispositivo Medico di Classe I. Ciò rende queste mascherine equiparabili a quelle chirurgiche, risultando efficaci nel fronteggiare la diffusione del Coronavirus e altri agenti patogeni.

Grazie alle competenze tecniche di Cast Bolzonella, il cliente può approfittare di mascherine lavabili personalizzate con il logo aziendale. Il prodotto diventa in questo modo un pratico ed efficace strumento di marketing. La customizzazione non pregiudica in alcun modo le prestazioni di filtrazione.

Scorrendo ancora la proposta di Bolzonella Care figura infine l’abbigliamento da lavoro con tessuto antivirale. Questo ricorre all’innovativa tecnologia ViralOff®, che porta alla distruzione del 99% dei virus sui capi in appena dure ore. Prestazioni attestate dal certificato ISO 18184:2019.