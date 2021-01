Come aumentare la presenza online del proprio sito internet

Tutti i giorni milioni di internauti navigano nel web per cercare prodotti, servizi, professionisti ed altro, Internet infatti è uno degli strumenti privilegiati per ottenere in modo rapido risposte ai propri desideri. Tuttavia, non basta avere un sito web per apparire tra i primi risultati dei motori di ricerca utilizzati (ad esempio Google), per attirare la clientela occorre ben altro. Il sito web infatti deve essere completamente pensato e progettato per accogliere nel miglior modo possibile i visitatori. È fondamentale comprendere che i siti rappresentano, seppur in modo multimediale, la propria attività o la propria immagine nel world wide web. Quindi, prima di preoccuparsi della presenza del proprio sito sul web, è fondamentale preoccuparsi anche di avere un sito curato ed intuitivo.

Come rendere maggiormente visibile il proprio sito grazie ai motori di ricerca

Una delle strategie più importanti per aumentare la presenza online del proprio sito web è quella di instaurare una presenza solida all’interno dei motori di ricerca maggiormente utilizzati, come ad esempio Google, Yahoo ed altri ancora. Visto e considerato che, la maggior parte degli internauti, almeno di norma, non va oltre la prima pagina del motore di ricerca, è fondamentale riuscire ad apparire in quest’ultima, in caso contrario, il proprio sito potrebbe rischiare di avere poche visualizzazioni. È importante quindi avere un ottimo posizionamento della pagina nei singoli motori di ricerca, solo in questo modo è possibile avere la massima visibilità ed arrivare a più utenti possibili.

Ottenere visibilità grazie alle diverse piattaforme social

I social network ormai hanno letteralmente conquistato il mondo, chiunque possieda uno smartphone o un device connesso ad internet con un display molto probabilmente possiede anche un account sui social media, almeno quelli più datati come ad esempio Facebook o Instagram. Queste piattaforme quindi possono essere sfruttate per ampliare al massimo la presenza online del proprio sito web e raggiungere nuovi potenziali clienti. Avere una pagina su queste realtà permette di comunicare al meglio l’immagine della propria attività, ad esempio condividendo post, girando video e molto altro ancora. Inoltre è sempre bene non sottovalutare tutte le potenzialità dei social, al di là del numero sempre più crescente di persone che li utilizzano, essi infatti, in primis Facebook, mettono a disposizione le cosiddette sponsorizzate. Questo particolare strumento viene utilizzato da tantissime pagine per estendere i propri contenuti a quanti più utenti possibili, maggiore è il prezzo pagato, maggiore sarà il bacino d’utenza che visualizzerà quel contenuto sponsorizzato. Lo stesso ragionamento è possibile farlo anche con altri social, come Instagram ad esempio, celebre piattaforma online dove è possibile condividere con i propri follower foto e video.

Altre piattaforme utili per poter ottenere visibilità online

Sono svariate le piattaforme web che permettono a qualsiasi sito di avere una maggiore visibilità sul web, si pensi ad esempio a TripAdvisor, Virgilio, PagineGialle, PagineBianche e molti altri ancora. Estendere il proprio sito anche su tali realtà permette inevitabilmente di arrivare a molte più persone. Anche gli ormai diffusissimi assistenti vocali possono svolgere un ruolo interessante, in genere chi è solo e sta visitando un luogo che non conosce, ed è indeciso su cosa mangiare o quale locale frequentare, chiede consigli proprio all’assistente vocale, come Siri ad esempio. La medesima logica può essere applicata anche per altri settori, come ad esempio la tecnologia, il mondo dei servizi, della moda ecc.

Creare contenuti di qualità

Un ultimo suggerimento per avere maggiore presenza online è quello di creare solo ed esclusivamente contenuti di qualità. Un articolo scritto bene, carico di nozioni e ben formattato, può far felice i visitatori e attirarne altri. La miglior pubblicità per il proprio sito è quella di offrire sempre contenuti efficienti ed adeguati alle richieste digitate dagli internauti.