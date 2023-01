Giochi e videogiochi: il progresso nel mondo del gaming online

L’intrattenimento online sembra affrontare una crescita esponenziale durante gli ultimi anni, come conseguenza degli sviluppi tecnologici in questo settore. Fino a qualche decennio fa questi miglioramenti potevano sembrare impossibili, ma l’era dei giochi digitali è appena iniziata e si prevede che avrà un futuro rigoglioso. La scienza smentisce coloro che considerano i giochi online come estremamente dannosi e come un mezzo di disconnessione dalla realtà.

È stato al contrario dimostrato che i videogiochi sono capaci di migliorare le capacità cognitive dei giovani. Secondo uno studio statunitense, le persone che trascorrono almeno un’ora al giorno con i videogiochi hanno delle abilità cognitive superiori rispetto a chi non lo fa, dato evidenziato soprattutto durante l’età adolescenziale. Giocare è un’attività rilassante e che ci fa stare bene, naturalmente se vengono messe in atto le dovute precauzioni e non si rischia di sfociare nell’eccesso.

Sono cambiati soprattutto il modo e la frequenza con cui giochiamo. L’età media di bambini che utilizzano in autonomia un dispositivo mobile è diminuita notevolmente, tanto è vero che delle recenti statistiche hanno evidenziato che i giovani iniziano ad utilizzare il cellulare all’età di 10 anni; per gli adulti invece sono aumentate possibilità di gioco e migliorate le funzioni esistenti. L’insieme di tutti questi fattori fa quindi pensare ad una vera e propria rivoluzione del gioco online.

Le tipologie di giochi più diffuse in questo periodo

La magia dell’evoluzione nel mondo del gaming online non sta solo nell’introdurre delle nuove incredibili tecnologie, ma anche nella capacità di saper adattare quelle vecchie al presente. È il caso dei giochi online che non passano mai di moda, come titoli celebri ed il classico gambling online. Proprio il settore del gioco d’azzardo sembra aver avuto una notevole crescita.

Il mercato delle scommesse conta un valore di 65.7 miliardi di euro, ed è aumentato anche il numero di scommettitori dagli ultimi due anni. Il principale motivo di questo trionfo è stato l’adeguamento dei casinò all’industria dei giochi online, creando dei siti tramite cui gli utenti possono giocare. Sono stati introdotti anche i bonus casinò senza deposito immediato, che consentono di giocare online senza dover necessariamente caricare il saldo.

Lo sviluppo delle console per i giochi online

Con modalità diverse, cambiano anche le esigenze dei videogiocatori. Prima o poi le tecnologie saranno talmente avanzate da non essere più supportate da dispositivi che conosciamo oggi, inoltre gli end-users pretenderanno certamente un comfort migliore mentre giocano. Anche i brand sono passati in secondo piano, si è infatti abbandonata la concezione secondo la quale il meglio è più conosciuto.

I grandi colossi nel campo delle console, come Playstation ed Xbox, stanno già perdendo il controllo del monopolio sul mercato. In questo campo sono state introdotte delle novità esaltanti: la Playstation 5 supera di gran lunga la versione precedente, soprattutto grazie ad alcune piccole funzionalità come i dischi digitali i quali, sostituendo i fisici, sono più comodi per gli utenti e riducono l’impatto ambientale.

Ci si aspettano delle evoluzioni soprattutto per quanto riguarda la realtà virtuale e aumentata, un progetto che sta molto a cuore alla comunità di videogiocatori. Sono stati raggiunti già degli ottimi risultati con il dispositivo VR di Playstation, ma l’obiettivo è renderlo molto più simile alla realtà. Le potenzialità sono tante e bisogna apprezzare anche l’impegno che stanno impiegando gli sviluppatori.

La portabilità è il futuro del gaming online

Ciononostante, la parola chiave per eccellenza è invece “portabilità”. Sono aumentati i consensi delle console tascabili, ritenute migliori poiché consentono di giocare ovunque ed in qualsiasi momento della giornata. Tra queste sono presenti anche smartphone e tablet.

A causa di questa nuova moda rinata è stata danneggiata anche l’industria dei pc, che tuttavia sembra essere più solida rispetto a quella delle console non portatili. Gli appassionati di videogiochi per pc rimarranno fedeli al proprio sistema perché cercano delle prestazioni estremamente avanzate, che le console portatili non sono ancora in grado di fornire.

I dispositivi mobile, che fino a poco tempo fa erano utilizzati prevalentemente per questioni lavorative o quotidiane, sono diventati anche degli strumenti per poter giocare online. Ci sono degli stessi utenti che scelgono il proprio cellulare in base alle caratteristiche dedicate al gioco. La combinazione delle due utilità fortifica molto il settore della telefonia, ed il gaming mobile sembra avere un successo quasi garantito.

Il lavoro nel settore dei videogiochi

Le continue innovazione nel mondo dei videogames non stanno migliorano solo l’esperienza dei clienti, ma offrono dei vantaggi e delle grandi opportunità lavorative. A livello tecnologico, le aziende sono in continua ricerca di sviluppatori prodigi ed idee che riescano ad appassionare il pubblico. In aggiunta, anche lo streaming online è diventato un lavoro a tutti gli effetti, in quanto ci sono persone che vivono esclusivamente di questa attività.

Nel futuro queste posizioni saranno sicuramente più accessibili e riconosciute positivamente dall’intera società, poiché ancora oggi sorgono molte critiche a riguardo. I dati però testimoniano delle maggiori assunzioni in questo settore, che possono garantire un lavoro a migliaia di persone. Pur considerando le difficoltà degli ultimi anni, il mercato sembra essere in continua crescita.