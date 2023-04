L’evoluzione digitale nell’ambito del gioco

L’evoluzione digitale ha toccato tutti i settori, anche quello dei vari tipi di gioco; vi sono, a tal proposito, numerosi esempi di giochi da tavolo che hanno una loro versione online; vi sono anche numerosi giochi arcade evoluti in videogiochi moderni per console e PC, così come esistono giochi di sorte realizzati inizialmente in formato cartaceo e che sono successivamente usciti in versione online (il classico esempio è quello dei Gratta e Vinci).

Giochi da tavolo con versione online

Un gioco da tavolo che da sempre appassiona generazioni di giocatori è il RisiKo!, un gioco in cui i giocatori simulano conflitti bellici di portata internazionale; il suo successo perdura tuttora ed era inevitabile la creazione della sua versione online.

Esistono anche versioni online del celeberrimo Monopoli (Monopoly, nella versione originale creata da Elizabeth Magie), reso famoso dalla Parker Brothers. In Italia fu diffuso nel 1936. Il nome del gioco deriva dal concetto di monopolio, ovvero il controllo del mercato da parte di un unico attore.

Altro esempio di famosissimo gioco da tavolo di cui sono state create versioni online è poi Scarabeo, la variante italiana dell’ancora più celebre Scrabble; Scarabeo è un gioco basato sulla formazione di parole che abbiano un senso compiuto.

Dall’arcade ai videogiochi moderni

Molti giochi arcade famosi sono stati in seguito convertiti in videogiochi moderni; il più famoso resta probabilmente Pac-Man; nato il 1980, in seguito vi sono state trasposizioni per console e personal computer, fra cui Pac-Man Championship Edition, Pac-Man and the Ghostly Adventures e Pac-Man 256.

Risale al 1978 un altro grande classico dei giochi arcade: Space Invaders; numerose le versioni per console e personal computer fra cui Space Invaders Extreme, Space Invaders Infinity Gene e Space Invaders Get Even.

Merita una menzione anche Street Fighter, rilasciato nel 1987. Negli anni sono state molte le versioni per console e personal computer; da ricordare in particolare Street Fighter II, Street Fighter Alpha e Street Fighter IV.

L’evoluzione digitale dei Gratta e Vinci

Se prima, a giochi di fortuna come il Gioco del Lotto o i Gratta e Vinci si poteva partecipare soltanto recandosi fisicamente e grattando biglietti, adesso vi sono nuove opportunità che la tecnologia ci offre; nel caso dei Gratta e Vinci, per esempio, ci sono trasposizioni online di varie proposte cartacee e anche proposte esclusivamente digitali.

Un esempio di trasposizione è il gioco Turbo Cash online ispirato al biglietto cartaceo. Per giocare a questo gioco si hanno alternative tecnologiche; si può infatti acquistare la giocata online sfruttando la nota app My Lotteries oppure recandosi sui portali web di rivenditori autorizzati, approvati da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il costo della giocata a Turbo Cash è di 10€; il premio massimo è di 2.000€, ma come nel caso di tutti i Gratta e Vinci sono previsti anche premi intermedi che nel caso in questione sono i seguenti: 20€, 25€, 50€, 100€, 200€, 500€.

Comunque sia, per conoscere i dettagli su questo particolare tipo di Gratta e Vinci si può leggere il regolamento integrale sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le prime proposte cartacee dei Gratta e Vinci risalgono all’anno 1994 (prima uscita La Fontana della Fortuna); nel corso degli anni le proposte sono state davvero numerose possiamo affermare che i Gratta e Vinci rappresentano un capitolo importante nella storia dei giochi tant’è che ancora oggi sono tra i più amati dai giocatori; non è un caso che ci siano anche collezionisti che ricercano i biglietti cartacei dei bei tempi andati; anche su ebay.it per esempio si possono trovare offerte di vendita in tal senso. Accanto a queste proposte cartacee, però, grazie alle possibilità offerte dalla Rete, sono stati proposti ai giocatori, ogni anno, tanti Gratta e Vinci in formato online diversi nei meccanismi di gioco, nella grafica e nei premi.