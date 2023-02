Investi sul tuo futuro con le piattaforme e-learning per poter seguire master universitari, lezioni di marketing o persino corsi di uncinetto e disegno.

Quanto è bello dedicare del tempo alla propria formazione e ai propri interessi incrementando le proprie abilità e competenze?

Se un tempo imparare era un privilegio riservato solo a pochi, internet oggi ci permette di accedere a ogni forma di apprendimento (con i suoi pro e i suoi contro), offrendoci la possibilità di plasmare il nostro futuro come meglio desideriamo, liberamente, in base alle nostre ambizioni e ai nostri obiettivi.

Gli strumenti migliori per farlo sono sicuramente le piattaforme e-learning, grazie alle quali è possibile accedere a infiniti corsi di ogni tipo, tenuti da professionisti, team aziendali o docenti universitari.

Se apparentemente sembrano tutte uguali, ogni piattaforma è molto diversa dalle altre e differisce in base ai contenuti offerti, a chi li realizza e al budget richiesto per potervi accedere. Se stai pensando da tempo di investire sul tuo futuro con le piattaforme e-learning, in questo articolo trovi una raccolta di quelle più famose con tutte le relative caratteristiche, così che tu possa scegliere a seconda dei tuoi interessi e delle capacità che desideri sviluppare.

Le migliori piattaforme e-learning per investire sul tuo futuro e i tuoi interessi

Domestika

Se ami la creatività e vuoi esplorare il tuo potenziale imparando nuove abilità, Domestika è la piattaforma e-learning che fa per te poiché ti permette di imparare da chi si dedica alla creatività per passione e professione.

I migliori esperti condividono le proprie conoscenze e trasmettono le proprie abilità attraverso corsi online prodotti in maniera professionale.

Domestika è una grande community dove si collabora e si apprende reciprocamente.

Seleziona con cura i propri insegnanti e produce tutti i corsi internamente. L’obiettivo è assicurare a ogni utente un’esperienza di apprendimento online di alta qualità. Inoltre, ti consente di entrare in contatto con creativi di tutto il mondo con i tuoi stessi interessi, dandoti la possibilità di creare un account personale su cui inserire e condividere con gli altri utenti i progetti realizzati al termine di ogni corso.

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita, ma ogni singolo corso è a pagamento. Il prezzo si aggira intorno ai 60€, ma spesso vengono offerte delle promozioni. In alternativa è possibile pagare un abbonamento annuale o mensile, con cui è possibile accedere “gratuitamente” a corsi e contenuti esclusivi.

Skillshare

Come Domestika, anche Skillshare è una piattaforma pensata per chi ha poco tempo, ma molta voglia di ampliare le proprie passioni. +Ebbene si, su Skillshare si trovano corsi utili per incrementare le proprie conoscenze professionali, ma anche e soprattutto brevi percorsi che vi permetteranno di dare sfogo alla vostra creatività e dedicarvi a vecchie passioni o nuovi hobby, come la fotografia, il ricamo, il cucito e il disegno.

A differenza di Coursera e EdEx (che vedremo successivamente) i corsi sono decisamente meno impegnativi e molto più brevi. In media una lezione dura al massimo 30 minuti e tutte sono suddivise in brevi capitoli che vi permetteranno di seguire il corso in completa libertà e in base al tempo che avete a disposizione.

All’interno della piattaforma troverete moltissimi corsi amatoriali, questo perchè Skillshare permette a chiunque di diventare docente, realizzando e caricando sulla piattaforma un proprio corso. Se sei interessato a questo aspetto e ti piacerebbe sfruttare le tue conoscenze e le tue capacità per realizzare e vendere dei corsi, qui trovi alcuni suggerimenti su come fare a crearli e quali sono le piattaforme migliori da utilizzare per avere un maggiore supporto.

Per poter accedere a Skillshare è richiesto il pagamento di un abbonamento mensile, con la possibilità di testare il prodotto grazie alla prova gratuita di un mese. Una volta sottoscritto l’abbonamento potrete accedere a tutti i corsi che desiderate, senza alcuna limitazione.

Udemy

Udemy è uno dei più vasti marketplace di corsi online al mondo con cui poter accrescere le tue competenze per il tuo presente, ma anche il tuo futuro. Puoi scegliere tra oltre 213.000 corsi online con nuovi contenuti pubblicati ogni mese. La gran parte è in inglese, ma puoi trovarne alcuni anche in italiano. Sono realizzati da professionisti più o meno quotati e quelli a pagamento spesso sono proposti con maxi-sconti.

Gli argomenti principali dei corsi riguardano il mondo tech e marketing. in particolare puoi trovare corsi su Python, sviluppo web, data science e disegno, ma non solo, persino corsi dedicati al travel hacking, cioè come girare il mondo risparmiando.Il sito offre funzioni di ricerca molto precise con cui poter cercare i tutorial più adatti alle tue esigenze e a conclusione del corso alcuni rilasciano anche un certificato.

Coursera

Se vuoi investire sul tuo futuro con le piattaforme e-learning, non dimenticarti di Coursera. Offre corsi online universitari erogati da atenei quali Columbia, Stanford, ma anche Sapienza e Bocconi. I corsi offerti sono di altissima qualità e utilizzati da molte multinazionali per formare i propri dipendenti. Contemplano un’ampia gamma di tematiche tra cui discipline umanistiche, scienze sociali, business, marketing, matematica, fisica e informatica. Prevedono video lezioni, materiale didattico, esercitazioni e forum di discussione.

A differenza di altre piattaforme, in alcuni casi i costi di Coursera possono essere nettamente maggiori, ma c’è una valida spiegazione: si possono infatti seguire veri e propri corsi di laurea, percorsi di specializzazione più complessi e Mastertrack certificates, validi se si desidera intraprendere un percorso universitario riconosciuto. I corsi si trovano prevalentemente in inglese e spagnolo e grazie ad alcuni è possibile ottenere un certificato condivisibile su Linkedin.

Edx

Edx è una piattaforma e-learning molto simile a Coursera, ma fondato da Harvard nel 2012.Vi permette di migliorare o accrescere le vostre competenze attraverso corsi e lezioni online preparati da docenti dei migliori atenei americani e mondiali.

L’obiettivo è di consentire a milioni di studenti di accedere a un’istruzione di alta qualità (cosa un tempo riservata solo per pochi), per sbloccare il proprio potenziale e diventare responsabili del cambiamento nella propria vita, nella propria comunità o nel mondo.

La piattaforma offre un’ampia scelta di percorsi gratuiti o a pagamento, sempre aggiornati e con un altissimo livello professionale.

È persino possibile frequentare veri e propri Master’s degree online, di durata biennale o triennale, erogati direttamente dalle università e con prezzi ridotti rispetto all’iscrizione canonica con frequenza in presenza.

Si trovano corsi e percorsi universitari su qualsiasi argomento: architettura, psicologia, chimica, marketing, comunicazione, ingegneria, musica, filosofia e moltissimo altro

Learnn

Per chi lavora nel digitale o vuole far crescere il proprio business, non possiamo che consigliare Learnn, una piattaforma e-learning italiana che permette di restare aggiornati e acquisire strategie operative dai migliori esperti, tra cui team di noti brand come Casavo, Velasca, NeN e tanti altri.

Su Learnn non compri corsi singoli, ma hai tutto incluso per poter spaziare tra i contenuti disponibili e di conseguenza sviluppare le competenze che desideri.

La piattaforma è particolarmente indicata a studenti, freelance, imprenditori e team aziendali. Gli argomenti dei corsi riguardano il marketing (tra cui social media, SEO e email marketing), business (con corsi dedicati a e-commerce, team e budget) e design e tech, in particolare Web Development, JavaScript e No-coding. Al termine è possibile verificare le conoscenze sostenendo un test e ottenendo un certificato condivisibile su LInkedin.

Se sei uno studente o lavori in ambito digitale o marketing, ma non vuoi spendere soldi in corsi di formazione non preoccuparti, esistono anche piattaforme che permettono di accrescere le proprie competenze seguendo corsi (con rilascio di certificati) gratuitamente. Stiamo parlando di Google Digital Training e Meta, entrambi estremamente validi per sviluppare le tue competenze in vari ambiti del marketing digitale e imparare a sfruttare al meglio le potenzialità offerte da Google, Instagram, Facebook e Whatsapp.