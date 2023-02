Octopath Traveler II: sangue&arena. E pure tanta bellezza

Octopath Traveler II è ancora più bello del primo. E già solo questo è una notizia.

Octopath Traveler II: uno stile unico

C’è stato un certo punto, grosso modo a metà del primo capitolo del secondo pg che ho iniziato a giocare, che mi sono ritrovato a pensare a quanto la presenza di Octopath Traveler II nel mercato videoludico moderno fosse, più o meno, un mezzo miracolo. Ora comprendo bene che questa mia frase possa suonare piuttosto altisonante ma, almeno creda, renda bene l’idea dell’importanza di questo titolo di Square Enix, uscito su tutte le piattaforme e che ho provato su PlayStation 5. Inizio col dirvi che per chi, come il sottoscritto, è cresciuto a “pane e jrpg” negli anni Novanta, Octopath Traveler II è un viaggio imprescindibile: non solo il gioco migliora, praticamente sotto ogni punto di vista, le meccaniche del precedente capitolo ma rende magico ogni passo che facciamo nei vari mondi, borghi, città, foreste, magioni o castelli. L’art-desing raggiunge dei vertici veramente impensabili in un 16 bit che omaggio la vecchia scuola dei videogiochi di quella generazione innovando però in quanto a fluidità e scorrevolezza.

Per esempio, giusto per andare subito al nocciolo della questione, il primo capitolo aveva ricevuto più di una, giusta critica, per la mancanza di interconnessione omogenea tra le diverse storie che vedevano protagonista i vari personaggi giocabili: se, badate bene, non tutto qui è stato risolto, molto è stato reso più dolce e naturale, portando i vari personaggi ad incontrarsi e a conoscersi in modo meno meccanico. Il combat-system poi, se possibile, è stato ancora migliorato, con una distribuzione più chiara dei turni e delle regole poste in maniera più chiara a schermo. Una menzione, gigantesca, d’onore per le ost che sono tra i vertici assoluti non solo del genere ma degli ultimi anni in fatto di gaming: non si vede proprio l’ora che esca la colonna sonora per ascoltarlo ancora e ancora e ancora.

Panorami mozzafiato in Octopah Traveler II

Dal punto di vista della narrativa, che anche in questo caso aveva ricevuto più di una critica per quanto concerne il primo episodio (critiche che, in questa caso, mi avevano trovato molto meno d’accordo) anche in tale caso si è fatto un deciso passo in avanti. Praticamente ogni possibile storia (infatti, un po’ come per il “recente” LiveALive saremo chiamati a interpretare diversi personaggi con differenti storyline, che andranno poi a confluire in un medesimo main-plot) ha ricevuto una decisa sterzata versa la maturità, cupezza e drammaticità dei toni, presentandoci racconti di donne e uomini spezzati, spesso emarginati, che magari hanno ricevuto un’ingiustizia, in molti dei casi orfani o che hanno visto i propri cari cadere sotto la scure di un potere coercitivo e mafioso. Nonostante, perciò, l’art-style delizioso e, in un certo qual modo, tutto lo spettro delle emozioni è qui proposto con, giustappunto, particolare attenzione per le emozioni più “nere e grumose”.

Magiche ambientazioni in Octopath Traveler II

Come avete capito, Octopath Traveler II mi è piaciuto tantissimo e confesso abbia fatto davvero fatica a cogitare un giudizio oggettivo in merito a questo titolo: il videogioco in questione, infatti, tocca nel profondo non solo le corde del mio “essere videogiocatore” ma anche della mia persona nella sua interezza. Tuttavia, con lo sforzo di cui sopra, la votazione più coerente che posso dare è quella di un, robustissimo, 9.3 con qualche decimale in più per le incredibile ost che ci sono qui proposte. Se amate i jrpg è chiaro e evidente che questo sia un titolo da “sbriciolare”, nonostante il monte ore ingente che occorre per terminarlo anche non in “chiave completista” (e sì, ci sarà un backtracking ancora più minuzioso rispetto al precedente). Ah già, ho detto nonostante, ma sono convinto che per molti sarebbe stato meglio scrivere “proprio per“. Ore e ore da sogno vi attendono.