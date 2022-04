Fattori chiave per il successo di un eCommerce

La gestione di un eCommerce è molto complessa e non deve essere sottovalutata da chi desidera avviarne uno. Questo non significa che sia un business sconsigliato o impossibile da gestire, anzi, tutto il contrario. Vista l’imponente crescita del mercato delle vendite online riteniamo sia un business molto interessante sul quale investire.

Proprio per questo è importante tenere a mente che si tratta di un’attività commerciale molto simile a quella fisica in termini di impegni e di costi e che, quindi, richiede attenzioni quotidiane ed il supporto di figure professionali per trarne un reale guadagno.

Farsi trovare dai clienti online: strategie e concorrenza

Il primo fattore chiave per il successo di un eCommerce, quindi, è la consapevolezza rispetto alle grandi potenzialità di questo strumento. Abbiamo appena menzionato la crescita impetuosa degli eCommerce sul mercato quale incoraggiante motivazione per imprenditori in cerca di business sui quali investire.

Ebbene, l’andamento positivo delle vendite in rete ha anche un altro risvolto, ovvero quello dell’elevata concorrenza a cui far fronte. Di conseguenza il secondo fattore chiave sarà quello di intraprendere ottime strategie SEO per Ecommerce finalizzate ad ottimizzare il sito web e a migliorarne il posizionamento.

In cosa consiste fare SEO?

La SEO è l’insieme di attività che permettono ad un sito web di crescere in autorevolezza e presenza sui motori di ricerca e comprende sia interventi effettuati direttamente sul sito web che al suo esterno. Da una parte si prefiggerà l’obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti in chiave strategica mentre, dall’altra, l’obiettivo sarà sviluppare un’esperienza di navigazione piacevole in modo tale che rispetti i criteri di posizionamento stabiliti dagli algoritmi dei motori di ricerca.

A proposito di qualità dell’esperienza di navigazione è vero che è importante farsi trovare prima dei competitor in rete ma è vero anche che, una volta raggiunto un buon posizionamento ed una certa notorietà bisognerà preoccuparsi del gradimento dei clienti. Questo si caratterizza da una serie di fattori tra cui la chiarezza espositiva e informativa dei prodotti dell’eCommerce che dovranno essere curati nei minimi dettagli a livello di descrizioni, immagini, prezzi e recensioni.

Condizioni di vendita ed esperienza d’acquisto

Anche le condizioni di spedizione e vendita dovranno essere opportunamente curate a dovere, magari ingaggiando un esperto capace di settare questa tipologia di funzioni avanzate. Al giorno d’oggi è impensabile offrire un funnel di acquisto confusionario, poco chiaro e di difficile navigazione. Quindi la logistica e la qualità dell’esperienza di acquisto dovranno integrarsi alla perfezione con la gestione del servizio clienti, altro fattore chiave che determinerà il successo di un eCommerce.

Quando entriamo in un negozio reale, infatti, ci aspettiamo di essere serviti alla prima esigenza o domanda e questo è ciò che deve succedere anche per gli acquisti online. In altre parole ti servirà un servizio clienti capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del cliente che, per sua natura, sarà portato ad avere una certa diffidenza nei confronti dell’acquisto online.

Il tutto, infine, dovrà essere blindato da sistemi di sicurezza efficienti e di ultima generazione tali da garantire la tutela dei dati personali dei clienti e quelli delle carte di pagamento.