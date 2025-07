Quando si parla di Cristina Plevani è impossibile non ricordare la prima, storica edizione del Grande Fratello. Era il 2000 quando una giovane ragazza dalla chioma bionda e riccia si tuffò a capofitto in un’avventura totalmente al buio che le ha poi cambiato la vita. Nella casa del Grande Fratello ebbe un flirt con Pietro Taricone con cui condivise l’avventura fino alla finalissima. A trionfare a furor di popolo, poi, fu proprio lei e, 25 anni dopo, quello stesso pubblico ha deciso di premiarla ancora.

Dopo esseri allontanata dal mondo dello spettacolo, Cristina ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2025 di cui è stata una protagonista indiscussa. Settimana dopo settimana, la Plevani ha conquistato tutti i telespettatori che le hanno poi regalato la vittoria.

La casa di Cristina Plevani: ecco dove vive

Nonostante la popolarità raggiunta con la vittoria del Grande Fratello, Cristina Plevani ha sempre condotto una vita semplice e lontano dalle luci dei riflettori. Dopo i primi tempi in cui, insieme ai suoi compagni d’avventura ha partecipato a serate ed eventi, Cristina è tornata a quella che è sempre stata la sua realtà. La Plevani, infatti, vive a Iseo, città in cui è nata e cresciuta e, attualmente, lavora come istruttrice di nuoto di primo e secondo livello, di fitness e hydro bike nel bresciano.

Cristina vive con il suo cane in una casa arredata in modo semplice, ma con tanta personalità. Come mostra nelle foto e nei video che condivide sul suo profilo Instagram, la Plevani ama la luminosità e la sua casa è arredata per esaltare la luce naturale che entra da balconi e finestre.

Lo stile della casa della Plevani è essenziale ma al tempo stesso elegante e curato nei minimi dettagli. Folta è la presenza delle piante nelle varie stanza. Inoltre, nella camera da letto, se la testiera del letto è chiara, perfettamente in torno con il resto dell’arredamento, nella stanza è presente anche un mobile di legno dallo stile opposto a quello del resto dei mobili e che dona più colore e personalità alla stanza.

La casa rispecchia perfettamente lo stile e il modo di vivere della Plevani che si è sempre mostrata in modo semplice, essenziale e autentico facendosi amare e apprezzare dal pubblico proprio per queste sue caratteristiche.

A distanza di 25 anni dal suo debutto in tv, dunque, Cristina non è mai cambiata e, dopo aver trascorso gli ultimi due mesi in Honduras, è pronta a riprendere in mano le redini della sua casa.