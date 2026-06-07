Nel cuore pulsante di Roma Sud, protetta da una fitta cortina di cipressi e da imponenti mura bianche che ne tutelano la privacy, sorge una delle dimore più chiacchierate e sfarzose dello showbiz italiano.

È la storica residenza di Ilary Blasi, la celebre conduttrice romana che, dopo la turbolenta e mediatica fine del matrimonio con Francesco Totti, ha mantenuto la titolarità della mega villa situata nel quartiere Torrino, all’interno del quadrante Eur.

Un complesso monumentale che non rappresenta soltanto un patrimonio immobiliare d’élite, ma che nel corso degli anni si è trasformato nel palcoscenico privato di amori, successi e radicali cambiamenti di vita.

La proprietà si estende su una superficie interna che sfiora i 1.500 metri quadrati, ospitando al suo interno oltre venticinque stanze. Più che una semplice abitazione, la struttura ricorda un resort di lusso ad uso esclusivo.

Gli interni, disposti su più livelli e caratterizzati da immensi open space con saloni di rappresentanza e cucine hi-tech, fondono il comfort moderno con l’arte contemporanea. Gli scatti social e i frame dei recenti progetti audiovisivi che hanno visto protagonista la showgirl rivelano finiture di altissimo pregio, arredi firmati da storici marchi del design italiano come Poltrona Frau e installazioni luminose pop realizzate dall’artista Marco Lodola.

Ogni angolo è studiato per garantire l’esclusività: la villa vanta infatti una spa privata, una sala cinema, un livello inferiore interamente attrezzato per i ricevimenti e, all’esterno, un vero e proprio campo da calcio regolamentare immerso in un immenso giardino curato nei minimi dettagli.

Il Torrino e i segreti di un’icona immobiliare blindata

La scelta della localizzazione non è casuale. Il Torrino è una delle zone residenziali più ambite e tranquille della Capitale, strategicamente posizionata a ridosso del Grande Raccordo Anulare e delimitata da arterie fondamentali come la via del Mare e via Cristoforo Colombo.

Questo quartiere offre un perfetto connubio tra la modernità architettonica dell’Eur e la vivibilità di ampi spazi verdi, un dettaglio che permette ai residenti di godere di una riservatezza ormai rara nei quartieri centrali di Roma.

Nonostante il mercato immobiliare della zona registri cifre importanti, il Torrino continua a essere un punto di riferimento per l’alta borghesia e i volti noti dello spettacolo.

Proprio questa magione ha fatto da sfondo alle confessioni più intime della Blasi, la quale ha mostrato i dettagli della sua quotidianità familiare nel documentario Netflix Unica. Mentre l’ex capitano giallorosso ha scelto di trasferirsi in un superattico a Vigna Clara, nella parte nord della città, la conduttrice continua a gestire la crescita dei tre figli tra le mura della dimora dell’Eur, dividendo il suo tempo tra gli impegni televisivi e la relazione a distanza con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Quella dell’Eur, però, non è l’unica traccia immobiliare lasciata dalla coppia nella zona. Prima del trasferimento definitivo nella villa, i due avevano acquistato un avveniristico attico all’interno dell‘Eurosky Tower, il celebre grattacielo di 120 metri firmato dall‘architetto Franco Purini, un gioiello di domotica avanzata che testimonia il legame viscerale della showgirl con questo specifico quadrante della Capitale.