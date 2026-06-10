Achille Lauro non ha mai nascosto come lo stile di vita e i luoghi che frequenta siano parte integrante della sua narrazione artistica.

Considerato una delle figure più poliedriche e innovative del panorama musicale contemporaneo, il cantante esprime la propria personalità eclettica non solo attraverso i look d’alta moda o le performance sul palco, ma anche nella scelta e nell’arredamento delle sue proprietà, divise tra il dinamismo di Milano e il legame profondo con Roma.

Il Nuovo Salario: la casa romana che ha ispirato le origini

Nonostante sia nato a Verona, l’artista si definisce a tutti gli effetti un romano doc. Il suo percorso personale e la sua stessa identità musicale si sono formati all’interno di una cornice ben precisa: i quartieri popolari della zona nord di Roma, in particolare il Nuovo Salario, un’area residenziale situata appena sopra Montesacro.

Questo quartiere, caratterizzato da un’atmosfera autentica e legata alla tradizione più verace della Capitale, rappresenta per il cantante il luogo della memoria e della prima vera indipendenza.

Fu proprio qui che, insieme al fratello maggiore Federico, l’artista si immerse nella cultura rap underground, trasformando l’ambiente domestico di allora in un laboratorio d’idee e di registrazioni casalinghe.

Il Nuovo Salario offre soluzioni abitative variegate, che spaziano dai trilocali in affitto, i cui canoni partono mediamente da circa 1.000 euro mensili, fino a complessi residenziali moderni dotati di piscina e attici panoramici. Per l’artista, questa sponda romana rimane la culla degli stimoli visivi e urbani che continuano ad alimentare la sua musica.

L’attico milanese: il quartier generale del design e della musica

Se Roma rappresenta le radici e la nascita del mito, l’attico di Milano è oggi il centro nevralgico dei suoi affari e della produzione discografica. Situato in una delle zone più eleganti e riservate della città, l’appartamento si sviluppa attraverso spazi fluidi, dominati da enormi vetrate che offrono una vista aperta sullo skyline meneghino.

Gli interni combinano arredi dal design contemporaneo a dettagli fortemente scenografici. La zona giorno ospita un ampio salotto con divani declinati nei toni del bianco e dell’azzurro che si sviluppano attorno a una maxi TV.

Da questo ambiente si innalza un ballatoio interno che conduce direttamente allo studio di registrazione privato, dove nascono le sue produzioni musicali.

La decorazione delle pareti riflette la passione dell’artista per il collezionismo: opere di talenti emergenti, installazioni e fotografie d’autore si alternano a maestosi specchi barocchi dorati e a inserti di giardino verticale.

Immancabile, infine, la grande cabina armadio che custodisce i costumi iconici e i pezzi d’archivio sfoggiati durante i festival e nei videoclip, a testimonianza di una continua ricerca estetica che non si ferma mai.