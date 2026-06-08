Sul piccolo schermo siamo abituati a vederla nelle vesti di opinionista fumantina, eccentrica e senza peli sulla lingua. Ma dietro le luci dei riflettori di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi che la vede protagonista da oltre un ventennio, Tina Cipollari nasconde un lato decisamente più intimo, domestico e protettivo nei confronti della propria privacy.

Sebbene il pubblico sia convinto di conoscere ogni sfaccettatura del suo carattere, in pochi sanno dove la “vamp” della televisione italiana abbia deciso di stabilire il proprio quartier generale insieme alla famiglia.

Niente attici di lusso nel caos del centro storico: per la sua quotidianità, l’opinionista ha fatto una scelta radicalmente opposta, privilegiando il relax e il calore familiare.

Una villetta con giardino e una cucina d’altri tempi: i segreti della casa di Tina

La Cipollari ha scelto di mettere radici a Roma, la sua città da sempre, ma ha preferito acquistare una splendida villetta situata in una zona periferica e decisamente più tranquilla rispetto al cuore pulsante della Capitale.

Una decisione dettata dal desiderio di garantire ai propri figli uno spazio sereno e un ampio giardino esterno in cui crescere lontano dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

Attraverso i rari scorci condivisi sui propri canali social, è possibile scoprire una dimora che rispecchia perfettamente la sua doppia anima: regale ma profondamente legata alle tradizioni di casa.

L’esterno della villa vanta un patio finemente curato e attrezzato, lo scenario ideale per i pranzi e le cene all’aperto che Tina, da ottima cuoca e donna di casa qual è, ama preparare per i suoi cari. Ma il vero fulcro della dimora è l’immensa cucina interna. Questa stanza, concepita con un fascino d’altri tempi, unisce la funzionalità di una moderna isola centrale con i fuochi alla tradizione di un grande camino, perfetto per scaldare l’atmosfera o per concedersi una brace in famiglia.

Il soggiorno, l’area dedicata al riposo della Cipollari dopo le movimentate registrazioni del programma di Canale 5, gioca invece sui contrasti: a un arredamento dominato da tonalità chiare si contrappone una parete di un arancione accesissimo, arricchita da dettagli unici come candele e quadri dal gusto etnico.

Una casa da sogno, insomma, dove la “vamp” dismette gli abiti di scena per godersi la sua oasi di pace.