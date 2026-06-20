Una scelta che ha sorpreso molti fan, soprattutto per il valore affettivo e immobiliare della precedente abitazione.

Negli ultimi mesi, però, la conduttrice ha deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento, segnando una svolta importante nella sua quotidianità insieme al marito Nicola Carraro.

Un trasloco rapido e una scelta maturata nel tempo

Il trasferimento è avvenuto in tempi molto brevi, nell’arco di pochi giorni, tra Milano e Roma. Un cambiamento organizzativo intenso che ha portato la coppia a lasciare la storica residenza dopo circa vent’anni.

Dietro questa decisione non ci sarebbe alcuna motivazione improvvisa, ma piuttosto una riflessione progressiva sulle esigenze della vita quotidiana. Con il passare del tempo, infatti, la gestione di un attico molto grande è diventata sempre più impegnativa, sia dal punto di vista pratico sia da quello fisico.

La precedente abitazione, pur essendo una delle più iconiche della città, richiedeva una gestione complessa. Spazi ampi, manutenzione continua e impegni domestici importanti hanno spinto la coppia a valutare una soluzione più funzionale.

A incidere sulla scelta ci sono stati anche alcuni problemi di salute del marito, che negli ultimi anni ha affrontato diverse difficoltà fisiche. Questo ha reso necessario orientarsi verso una casa più facile da vivere, senza rinunciare al comfort e alla posizione strategica nella capitale.

Il nuovo quartiere scelto a Roma

La nuova residenza si trova in una delle aree più eleganti e vivibili della città: Ponte Milvio, zona residenziale molto apprezzata per la qualità della vita, i servizi e la presenza di locali, ristoranti e negozi.

Si tratta di un quartiere che negli ultimi anni ha conosciuto una forte valorizzazione, diventando una delle mete preferite da molti volti noti dello spettacolo. La posizione permette inoltre di restare ben collegati con il centro di Roma, mantenendo al tempo stesso una dimensione più raccolta e meno dispersiva rispetto alle grandi residenze precedenti.

Un contesto più funzionale e familiare

La nuova casa è stata pensata come uno spazio più contenuto e gestibile, in linea con una quotidianità meno complessa rispetto al passato. L’obiettivo non è stato quello di rinunciare al comfort, ma di trovare un equilibrio migliore tra praticità e qualità della vita.

La scelta riflette una tendenza sempre più diffusa anche tra personaggi pubblici: lasciare abitazioni molto grandi per soluzioni più moderne, funzionali e adatte alle reali esigenze personali.

Il trasferimento segna quindi non solo un cambiamento di indirizzo, ma anche una nuova fase personale. Dopo anni trascorsi in una delle case più iconiche della capitale, Mara Venier ha scelto un contesto diverso, più raccolto ma comunque centrale nella vita romana.

Un cambiamento che racconta un’esigenza semplice: vivere meglio, con meno complessità e più equilibrio nella quotidianità.