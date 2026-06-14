One Piece è ormai da tempo un vero e proprio fenomeno globale. Negli ultimi anni è uscita anche la serie Netflix di quello che è un manga nato a fine anni ’90 e che segue la storia di Monkey D. Luffy e la sua ciurma di pirati, in cerca del grande tesoro lasciato da Gol D. Roger prima di morire.

Anche l’anime ha avuto e continua ad avere un grande successo, e proprio per questo è molto difficile definire quali sono state effettivamente le puntate migliori mai create. Tuttavia, sicuramente certi episodi hanno avuto un impatto emotivo superiore rispetto ad altri: scopriamo quali in particolare.

Gli episodi più emozionanti di One Piece: quali sono

Quali sono gli episodi più emozionanti di One Piece? In verità ne esistono davvero tanti, tuttavia se dovessimo limitarci a sceglierne solamente alcuni, sicuramente la nostra scelta ricadrebbe solo su pochissimi.

ENIES LOBBY

Il primo che ci accarezza la mente è quello di Enies Lobby, fra le saghe meglio riuscite al maestro Oda, in cui Nico Robin si apre ai suoi compagni di ciurma, dopo che viene rivelato il suo triste e doloroso passato. Quando dichiara di voler vivere e continuare il suo viaggio insieme alla ciurma di Capello di paglia, si tratta di uno dei momenti emotivamente più struggenti in assoluto.

MARINEFORD

Fra gli episodi migliori, non possiamo evitare di nominare la morte di Ace, il fratello di Luffy. Dopo una lunga ed estenuante battaglia a Marineford, durante la guerra fra i pirati di Barbabianca e la marina, è difficile sostenere la sofferenza di Luffy per quello che accade. L’evento è doloroso, soprattutto perché evidenzia un lato del protagonista della storia che raramente era stato possibile notare fino a quell’esatto momento.

SABAODY

All’arcipelago Sabaody, accade qualcosa che lascia sorpresi tutti i fan di One Piece. Per la prima volta in assoluto, Luffy e compagni si devono arrendere ai propri avversari, specialmente rispetto all’ammiraglio Borsalino e al membro della flotta dei sette Bartholomew Kuma. Per la prima volta, Luffy e compagni non possono battere i nemici che li contrastano, tanto da venire separati completamente.

THRILLER BARK

Impossibile non nominare uno degli episodi più incredibili in assoluto: Zoro che si sacrifica per Luffy, prendendo tutto il dolore e la sofferenza che il suo capitano ha accumulato nell’isola infestata e comandata da Gekko Moria. Si tratta di uno degli episodi più riusciti in assoluto in One Piece, ed è anche uno dei motivi che hanno portato tantissimi fan ad amare ancora di più lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia.

LA MORTE DI BARBABIANCA

La morte di Barbabianca è un altro grande momento per la storia di One Piece, e accade sempre a Marineford. Il celebre pirata Edward Newgate, venuto a mancare per mano di Barbanera e i suoi pirati, rappresenta la fine di un’intera epoca per la pirateria pensata da Oda. E per questo motivo, merita di essere considerato uno degli eventi più eccitanti e indimenticabili dell’intera storia.