Il lupo perde il pelo, ma a quanto pare non il vizio del bagnasciuga. C’era una volta l’estate dei totti-fan, quella scandita dai paparazzi appostati tra le dune di Sabaudia, dai tornei di padel sotto il sole cocente e dai sorrisi di Ilary Blasi, regina incontrastata del litorale laziale.

Oggi la musica e il cast sono cambiati, ma la scenografia resta rigorosamente la stessa. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati, complici e innamoratissimi, proprio su quel lungomare pontino che per oltre vent’anni è stato il regno dorato della precedente dinastia reale di Roma.

Un vero e proprio déjà-vu che ha immediatamente infiammato le chat dei gossippari e fatto saltare sulla sedia gli esperti di cronaca rosa, aprendo il sipario su un incastro perfetto di spiagge, ripicche e sentimenti.

La spiaggia che parla (anche) di un amore passato

Per capire la portata di questa scelta, bisogna fare un passo indietro e comprendere che il lungomare pontino, e in particolare Sabaudia, non è una semplice meta balneare per la galassia Totti.

Quel litorale è stato il tempio indiscusso del suo precedente amore. Era lì che Francesco e Ilary fuggivano appena finiva il campionato, era lì che i figli Cristian, Chanel e Isabel hanno imparato a nuotare, ed è lì che la storica coppia si è mostrata insieme per l’ultima, tesissima estate prima del comunicato di separazione che ha sconvolto l’Italia nel 2022.

Vedere oggi il Capitano passeggiare sulla stessa sabbia fine, guardando lo stesso profilo del Monte Circeo ma stringendo la mano di Noemi Bocchi, fa un certo effetto. Per i puristi del gossip si tratta del definitivo passaggio di consegne, mentre per i più maliziosi ha tutto il sapore di una provocazione in piena regola.

Dopotutto, la scelta di tornare a calpestare la sabbia pontina non arriva dal nulla, ma si inserisce in una lunghissima e rumorosa soap opera mediatica che dura ormai da anni. Il pubblico ha ancora impresso nella memoria l’inizio di questa guerra, a partire dal surreale capitolo dei Rolex e delle borse firmate sparite dai caveau di famiglia, una vicenda che ha nutrito i social per mesi a suon di meme virali.

A quel primo scontro ha fatto seguito la ricostruzione televisiva e letteraria firmata da Ilary Blasi, che prima con il documentario “Unica” su Netflix e poi con il libro “Che stupida” ha vuotato il sacco, raccontando la sua verità tra lacrime e rivelazioni bomba.

Dal canto suo, Francesco ha preferito una replica meno catodica ma altrettanto incisiva, affidandosi alle aule di tribunale e blindando la sua nuova vita al fianco di Noemi.

In tutto questo caos, la celebre villa di Sabaudia, con il suo tunnel sotterraneo che porta direttamente in spiaggia, è rimasta a lungo al centro delle contese legali. Nei primi tempi della rottura si assisteva persino a un bizzarro “cambio della guardia“, con Ilary che lasciava le chiavi della residenza a Francesco per i suoi giorni con i figli, incrociandosi virtualmente sul filo del rasoio pur di evitare incontri ravvicinati del terzo tipo.

Noemi, sulle orme di Ilary?

Oggi, però, quella transizione sembra del tutto completata e Noemi Bocchi cammina sul lungomare con la disinvoltura di chi ha preso definitivamente possesso del territorio.

I testimoni oculari parlano di una coppia affiatatissima che non ha più alcuna intenzione di nascondersi dai flash, rispondendo all’obiettivo dei fotografi con la serenità di chi ha superato la tempesta perfetta.

Resta il dubbio amletico che tormenta gli appassionati di TV e costume: si tratta di pura comodità logistica, dato che Sabaudia dista poco più di un’ora dalla Capitale, o c’è sotto una sottile strategia di comunicazione?

Nel mondo del gossip nulla succede per caso, e riappropriarsi dei luoghi simbolo del passato significa anche lanciare un messaggio chiaro, ribadendo che il filo conduttore della storia resta il Capitano, a prescindere da chi lo accompagni.

Nel frattempo, Ilary Blasi non resta certo a guardare, e le sue storie Instagram tra mete esotiche e i baci con il suo Bastian Muller ne sono la prova. La sfida non si gioca più sulle dune, ma a colpi di share e sentenze, anche se per una stagione ancora il lungomare pontino si conferma il set preferito della saga più appassionante della pop-culture italiana.