Esiste una Roma che si muove alla luce del sole, fatta di monumenti celebri, piazze affollate e lunghe code di turisti. Poi ne esiste un’altra, silenziosa e invisibile, che si estende subito sotto l’asfalto e custodisce i segreti più profondi e affascinanti della Città Eterna.

Uno dei punti d’accesso più straordinari, eppure meno battuti dai flussi turistici di massa, si trova nel cuore del suggestivo rione Monti, precisamente sotto il pavimento della Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti.

Qui, varcando una semplice soglia, è possibile compiere un vero e proprio viaggio verticale nel tempo, scendendo nelle viscere della terra per scoprire come la città si sia stratificata secolo dopo secolo, inglobando il proprio passato.

La storia millenaria della basilica superiore e la sua evoluzione

La chiesa che oggi ammiriamo in superficie, nota ai romani semplicemente come San Martino ai Monti, è il risultato di una lunghissima evoluzione architettonica e storica.

Le prime notizie di un luogo di culto in questa zona risalgono al IV secolo, quando il papa Silvestro I eresse un primo oratorio su un terreno messo a disposizione da un cittadino di nome Equizio. Nel corso dei secoli, la struttura è stata ampliata, ricostruita e arricchita.

Il grande restauro del Seicento, curato dal celebre architetto e pittore Pietro da Cortona, ha conferito alla basilica superiore lo splendido aspetto barocco che vanta oggi, con la sua maestosa navata centrale scandita da colonne antiche di reimpiego e i soffitti cassettonati finemente decorati.

Ma la vera particolarità di questo complesso non si trova guardando verso l’alto, bensì rivolgendo lo sguardo verso il basso, dove la storia ha lasciato intatte le sue fondamenta più remote.

Il Titolo di Equizio: la chiesa clandestina prima di Costantino

Scendendo i primi gradini al di sotto dell’altare maggiore, l’atmosfera cambia improvvisamente. Il rumore del traffico cittadino svanisce per lasciare spazio a un silenzio quasi reverenziale.

Ci si ritrova inizialmente all’interno di una bellissima cripta sotterranea, progettata sempre nel XVII secolo per ospitare degnamente le reliquie di numerosi martiri traslate qui dalle catacombe.

Ma il vero viaggio nel tempo comincia subito dopo, spingendosi ancora più in profondità per accedere al cuore del mistero: il Titolo di Equizio (Titulus Equitii).

Varcata la soglia di questo livello inferiore, ci si ritrova catapultati all’interno di un vasto edificio romano risalente al III secolo d.C. Originariamente, questa struttura non era nata come chiesa, bensì come un grande spazio commerciale coperto o un magazzino privato (horreum), strutturato su più ambienti con spesse mura di mattoni e imponenti volte a botte.

In un’epoca in cui l’Impero Romano considerava ancora il Cristianesimo una religione illecita e pericolosa, i primi fedeli della capitale si riunivano proprio in questi spazi sotterranei.

Il titulus era, di fatto, una proprietà privata adibita a luogo di culto clandestino. Camminare oggi tra queste sale, illuminate da luci soffuse che tagliano l’oscurità, regala la sensazione di essere i testimoni diretti di una fede sotterranea e coraggiosa.

Tracce millenarie sospese nel tempo tra affreschi e mosaici

La meraviglia di questo sito archeologico non risiede solo nella sua imponente architettura in laterizio, rimasta incredibilmente solida sotto il peso dei secoli, ma nei dettagli decorativi scampati all’usura del tempo.

Esplorando i corridoi e le diverse stanze del complesso sotterraneo, l’occhio attento del visitatore può scorgere frammenti di affreschi paleocristiani e medievali che ancora decorano le pareti.

Tra questi spicca una celebre e antica raffigurazione della Madonna con il Bambino e alcuni santi, oltre a motivi geometrici e floreali tipici dell’arte romana. In alcuni punti sono visibili anche resti di mosaici pavimentali e iscrizioni marmoree che testimoniano la vita quotidiana e spirituale di chi frequentava questi ambienti quando, sopra le loro teste, passavano i carri dell’Antica Roma.

Il contrasto tra l’energia vibrante del rione Monti in superficie e la quiete millenaria di questo labirinto ipogeo è un’esperienza che lascia senza fiato.

Come arrivare alla Basilica e informazioni utili per la visita

La Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti si trova in Viale del Monte Oppio 28, a brevissima distanza dal Parco del Colle Oppio e dalla monumentale Domus Aurea di Nerone. Data la sua posizione centralissima, è facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Il modo più rapido è utilizzare la Linea B della metropolitana, scendendo alla stazione Cavour. Da lì, basta una passeggiata in salita di circa 5 minuti attraverso i caratteristici vicoli di rione Monti. In alternativa, si può scendere alla fermata Colosseo (sempre Linea B) o alla stazione Vittorio Emanuele (Linea A), camminando poi per circa 10 minuti.

In autobus: Numerose linee fermano nei pressi di Via Merulana o di Via Cavour (come le linee 16, 75, 714 e 360), rendendo il sito accessibile da qualsiasi punto della città.

La basilica superiore è generalmente aperta tutti i giorni, ma per accedere al complesso sotterraneo del Titolo di Equizio è spesso necessario fare richiesta al personale della parrocchia o prenotare una visita guidata dedicata. Il momento migliore per visitarla è la mattina presto o il primo pomeriggio, quando il silenzio del luogo si rivela in tutta la sua magica e misteriosa potenza.