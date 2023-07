Semplici rituali quotidiani per mantenere la tua casa ordinata

, il luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo e che dovrebbe rispecchiare la nostra personalità. Tuttavia, spesso ci ritroviamo immersi in un, con oggetti sparsi ovunque e un senso generale di disorganizzazione.Quando si tratta di casa bene o male siamo mossi tutti dalla stessa aspirazione:. il problema però è che lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai, colpa del lavoro o di mille altri impegni che rubano il tempo e la voglia.La buona notizia è che a differenza di quanto crediamo, trasformandola in uno spazio vivibile e soprattutto sereno.

Foto di Kara Eads su Unsplash

Le parole d’ordine sono semplicità e sostenibilità. Le regole che ci dobbiamo imporre devono essere semplici da seguire e sostenibili, ovvero si devono adattare al nostro stile di vita, alle nostre abitudini, così che possa risultare facile applicarle tutti i giorni in modo quasi spontaneo. Insomma, non dobbiamo strafare, altrimenti rischiamo di ottenere l’effetto contrario.

In questo articolo, esploreremo alcuni suggerimenti e rituali quotidiani per mantenere la tua casa ordinata con facilità. Ogni suggerimento richiede solo pochi minuti al giorno e, se integrato nella tua routine quotidiana, ti permetterà di ottenere risultati sorprendenti

Che tu abbia una casa di grandi dimensioni o un piccolo appartamento, il risultato sarà lo stesso: trasformare la tua casa in un posto in cui hai voglia di vivere, un luogo più spazioso, più organizzato, in cui non dovrai più passare ore e ore a cercare oggetti che non trovi.

Rituali quotidiani per mantenere l’ordine

Il primo passo per una casa ordinata è quello di stabilire delle abitudini quotidiane, piccoli gesti in grado di semplificarci la vita e di ridurre drasticamente il disordine. L’obiettivo è farle proprie: realizzarle ogni giorno richiede pochissimi minuti, ma ti assicuro che stravolgeranno l’aspetto della tua casa

1- fai il letto ogni mattina

2- appendi la giacca appena torni a casa, guai ad appoggiarla nel primo posto a disposizione

3- metti le chiavi sempre nello stesso posto così ogni volta saprai dove sono

4- fai una rapida pulizia prima di andare a letto: lava il piano della cucina, i piatti, sistema i vestiti rimasti in giro…

5- sistema gli abiti utilizzati durante la giornata: appendili, piegali o mettili da lavare, l’importante è non ammucchiarli per terra o in un angolo della stanza

6- compra meno cose, ma che ti servono. Punta sulla qualità piuttosto che la quantità

7- regala quello che non usi per salvare spazio

Foto di Volha Flaxeco su Unsplash

Suggerimenti per ottenere una casa ordinata e accogliente

Il passo successivo che dovrai fare per mantenere la tua casa ordinata e accogliente sarà iniziare a seguire alcuni semplici suggerimenti.

La scusa “ma io non ho molto spazio, non ho grandi guardaroba o una cabina armadio” non è accettabile: avere tanto spazio non serve. L’importante è che ogni cosa abbia il suo posto.

I suggerimenti possono essere utilizzati in qualsiasi casa e in qualsiasi stanza e il risultato sarà un’organizzazione perfetta e di conseguenza un ordine garantito.

Usa gli appendini

Se manca spazio all’interno del tuo cassetti puoi utilizzare una soluzione molto semplice: ganci, pioli o appendini. Questi permettono non solo di avere le cose a portata di mano ma anche in ordine.

I vantaggi sono quattro: costano poco, sono belli e facili da trovare e montare

Foto di Jonny Caspari su Unsplash

Usa mobili trasportabili

Hai mai pensato di utilizzare dei carrelli portavivande? Hanno delle ruote e sono ideali per ospitare qualsiasi tipologia di oggetti, di conseguenza sono molto facili anche trasportare e da nascondere.

Anch’essi sono facilissimi da reperire e sono presenti sul mercato in vastissime scelte.

Usa vasi e contenitori per il cibo

Fanatici dei contenitori questo punto è per voi: eliminate le confezioni voluminose che occupano spazio prezioso e utilizzate vasi o bottiglie in vetro in cui riporre cereali, olio, pasta oppure sapone, detersivo giochi e oggetti di cancelleria.

Quali vantaggi otterrete?

1- maggiore spazio nei mobili o nelle mensole

2- riuscirete a vedere bene il contenuto delle confezioni

3- ordine visivo: i contenitori avranno un insieme uniforme e regolare

Usa le etichette

A proposito di contenitori, se dicidi di utilizzarli potresti valutare anche di etichettarli, il motivo? Sapere immediatamente quali oggetti hai riposto all’interno di essi senza doverli aprire tutti ogni volta, un po’ come fanno anche nelle cabine di pilotaggio e nelle sale operatorie.

Per etichettare puoi utilizzare pennarelli indelebili e nastri adesivi, nel caso di bottiglie e barattoli le etichette invece si possono legare.

Foto di Ambitious Studio* – Rick Barrett su Unsplash

Impila gli oggetti

Non solo puoi impilare vasellame, libri, giornali e la legna per il camino (nel caso in cui ne avessi uno), ma anche i mobili, come ad esempio degli sgabelli, in questo modo puoi salvare e ottimizzare lo spazio..

Il consiglio è di utilizzare questo metodo con parsimonia, per evitare di essere circondati ovunque da torri di oggetti.

Crea dei Kit personalizzati

Riunisci tra di loro oggetti che vengono utilizzati per lo stesso motivo, per esempio attrezzi di lavoro, il materiale per il primo soccorso, tutto ciò che serve per creare pacchetti regalo oppure gli strumenti per il cucito, e riuniscili all’interno di cassetti, scatole o contenitori. In questo modo saprai sempre dove trovare le cose e dove rimetterle dopo averle utilizzate.

Appoggia sulle mensole

Le mensole possono essere un importante alleato per mantenere ordine e organizzazione senza troppi sforzi, soprattutto se posizionate in luoghi strategici della casa. Nei negozi di ferramenta potrai trovare tutto l’occorrente per realizzarle.

Foto di Dane Deaner su Unsplash