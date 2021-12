Slip da uomo o Boxer: qual è la scelta più comoda e fashion?

Si parla sempre più di intimo da uomo: il pubblico maschile, infatti, sceglie con grande attenzione i propri capi intimi, sia nello stile che nel modello. Vediamo quindi quali sono le differenze fra slip e boxer con i relativi pro e contro

Nonostante solo recentemente il mercato di intimo maschile abbia iniziato a svilupparsi in maniera seria, i gusti degli uomini sono diventanti sempre più specifici. Il primo punto trattato, quando si parla di moda intima maschile, riguarda la differenza fra slip uomo e boxer, che spesso diventa vera diatriba.

Le posizioni più comuni si potrebbero così sintetizzare: chi ama indossare slip preferisce maggiore comodità, chi indossa i boxer, invece, ama un capo d’abbigliamento più fashion. Ciò è vero in parte, anche se è necessario fare alcune precisazioni. Vediamo, quindi, quali sono i pro e i contro nell’indossare capi delle due più grandi “famiglie” dell’intimo maschile.

Noi, lo anticipiamo, siamo favorevoli a una situazione di compromesso: gli slip sono ottimi in alcune circostanze, i boxer in altre, sottolineando che – davanti a un buon prodotto – la qualità e l’estetica non mancheranno in nessun caso.

Slip da uomo: quali sono i suoi vantaggi e quando indossarli

Gli slip sono il modello di intimo classico per eccellenza. Sono ideali per la vita di tutti i giorni, per fare sport e per fare lavori fisicamente impegnativi. Si tratta di un capo comodo che non si fa notare sotto jeans e pantaloncini, offrendo – allo stesso tempo – un ottimo sostegno alle parti intime. I nuovi modelli in tessuto elasticizzato, inoltre, resistono nel tempo alle slabbrature e sono decisamente alla moda.

I contro degli slip, invece, riguardano principalmente l’estetica. Non per il capo in sé, ma perché non c’è molta scelta commerciale. Probabilmente quando il mercato di intimo maschile si evolverà ulteriormente e saranno di moda fantasie particolari applicate agli slip, saremo dinanzi all’indumento perfetto. Per ora tocca accontentarsi di colori neutri, principalmente blu, nero e grigio.

Boxer da uomo: sono comodi?

Dall’altra parte abbiamo i boxer che, al netto dei gusti personali, sono spesso più fashion degli slip. Il motivo è da ricercarsi in un design che esalta le forme e nella possibilità di spaziare fra più modelli e alternative. I boxer più scelti sono sempre monocolore, ma spesso in varie tonalità e sfumature. Molto apprezzati, inoltre, i boxer a pois, con fantasie discrete o in due colori differenti.

Il mercato dei boxer è anche ricco di modelli molto estrosi e fantasiosi che, possiamo dire, sono decisamente poco di tendenza. A meno che non siano indossati durante la notte di Capodanno o in occasioni particolari.

Passando invece al capitolo comodità e vestibilità, siamo sicuri che i boxer sanno essere comodi quanto gli slip, particolarmente in giornate sedentarie senza grandi stravolgimenti. Questo tipo di intimo maschile, infatti, tende a diventare abbastanza scomodo in caso di giornate movimentate o attività fisica. In questi casi vi consigliamo di indossare uno slip. Tirate le somme quello che conta è sempre acquistare un prodotto di qualità: un boxer fatto bene sarà sempre confortevole, come uno slip fatto male potrebbe risultare molto scomodo.