Sostituite il vostro miscelatore della doccia per un modello a basso consumo e risparmiate

Che desideriate risparmiare ogni centesimo in questi tempi di aumento dei prezzi o che non vogliate mettere a dura prova il nostro già stremato pianeta, potete raggiungere entrambi gli obiettivi risparmiando acqua. Un miscelatore per doccia a risparmio idrico può aiutarvi in questo. Ci sono diverse opzioni tra cui scegliere.

Siete preoccupati per la vostra bolletta dell’acqua? Sostituite il vostro miscelatore doccia con un’opzione più economica e risparmiate. Fate attenzione nella scelta di un nuovo rubinetto per la doccia, poiché non tutti i rubinetti sono uguali. Possono differire non solo per prezzo, aspetto e qualità, ma anche nelle funzioni e tecnologie che offrono. Alcuni rubinetti riducono addirittura il consumo di acqua fino al 60%.

Con i miscelatori termostatici si risparmia!

Per risparmiare acqua, la soluzione migliore è un miscelatore per doccia con cartuccia termostatica che, rispetto alle cartucce tradizionali, miscela la temperatura dell’acqua desiderata in pochi secondi. In questo modo, non si sprecano grandi quantità d’acqua nella ricerca della temperatura ideale. Anche la funzione per il mantenimento costante della temperatura contribuisce al risparmio: una volta avviato, la temperatura dell’acqua sará la stessa dell’ultima doccia. I rubinetti termostatici costeranno qualcosa in piú, ma siate sicuri che non ve ne pentirete. Oltre alle caratteristiche sopra menzionate, questo tipo di rubinetto offre altri vantaggi che miglioreranno notevolmente la vostra esperienza d’uso.

Il tipo di comando influisce sia sul comfort che sul consumo di acqua

Anche la scelta della tipologia di comando può contribuire al risparmio sui costi. Il comando a leva o a pulsante è una soluzione molto migliore rispetto a quello a manopole. Con un miscelatore doccia a manopole, occorre un po’ di tempo per trovare la giusta temperatura dell’acqua, durante il quale molta acqua scorre inutilmente nello scarico. Un miscelatore per doccia a leva o un modello a pulsanti permette di avviare o arrestare l’erogazione istantaneamente e di impostare comodamente anche la temperatura desiderata.

Tecnologie speciali per la doccia

Se decidete di acquistare un set doccia completo, questo includerà sicuramente un soffione o una doccetta. Scegliete modelli che offrono funzioni di risparmio, per ridurre il consumo d’acqua mantenendo il massimo comfort. Alcuni sono dotati di aeratore a risparmio energetico, che riduce il flusso della doccetta. Altri miscelano l’acqua con aria, creando gocce d’acqua più morbide e piacevoli che offrono una pulizia perfetta, riducendo al tempo stesso il consumo d’acqua.

Aeratori ad alto risparmio per doccia

Se non avete in progetto di sostituire le attrezzature del bagno, ma volete risparmiare almeno un po’ d’acqua, cercate un aeratore a risparmio idrico per la vostra doccetta. Si tratta di una piccola componente che riduce il flusso d’acqua. Basta inserirlo tra il flessibile e l’attacco della doccetta e il gioco è fatto. È una soluzione molto economica, ma influisce sulla qualità della doccia, in quanto fa sì che scorra meno acqua. Questo potrebbe non essere gradito quando ci si lava i capelli, ad esempio, poiché il getto potrebbe non essere così forte.