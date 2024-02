Le estensioni Google che tutti dovrebbero avere

Con milioni di utenti al giorno da ogni parte del mondo, Google Chrome è uno dei browser più popolari al mondo. Ma cosa rende Chrome ancora più potente? Le estensioni! Questi piccoli programmi aggiuntivi possono trasformare il browser di ogni utente in uno strumento personalizzato che soddisfa le esigenze specifiche di ciascuno.

Google, nella sua versione desktop, offre estensioni di tutti i tipi, da quelle dedicate alla tutela della privacy a quelle per aiutare la produttività e la concentrazione degli utenti, da quelle che offrono scorciatoie web come la cattura di screenshot a quelle che permettono di scoprire il nome della canzone presente in una pagina web. Insomma, Google si mette a disposizione degli utenti, offrendo loro la possibilità di personalizzare e potenziare la loro journey al massimo.

Ecco una selezione delle estensioni Chrome più utili e versatili per migliorare la tua esperienza di navigazione online, ma si consiglia di installare solo quelle ritenute più interessanti e vantaggiose, in modo da non appesantire e, di conseguenza rallentare, inutilmente il browser:

AdBlock Plus: stanco di vedere annunci invadenti e fastidiosi durante la navigazione? AdBlock Plus è qui per salvarti. Questa estensione blocca in modo efficace la maggior parte degli annunci, permettendoti di concentrarti sul contenuto che ti interessa senza distrazioni. I don’t care about cookies: grazie a questa estensione è possibile dire basta ai continui e sempre più invadenti banner per invitare gli utenti ad accettare i cookie nelle varie pagine web. Grammarly: che tu stia scrivendo un’email importante o un post sui social media, Grammarly è il tuo migliore amico per la correzione grammaticale e ortografica. Questa estensione controlla automaticamente il testo che scrivi e ti suggerisce correzioni per migliorare la chiarezza e la precisione. Pocket: hai trovato articoli interessanti, ma non hai tempo di leggerli subito e hai paura di perderli e non trovarli più? Pocket è la soluzione perfetta, che consente di salvare articoli, video e altro ancora per leggerli successivamente su qualsiasi dispositivo, anche offline. Dark Reader: è un’estensione perfetta per gli utenti che passano molto tempo davanti al computer. Questo strumento converte automaticamente i siti web in modalità scura, riducendo l’affaticamento degli occhi e migliorandone la leggibilità, specialmente durante la notte. Web highlights: come evidenziare, annotare e scrivere su pagine web? Quest’estensione semplifica l’organizzazione online degli utenti, ed è un must-have per gli studenti, i lettori, i programmatori e i blogger. HTTPS Everywhere: la sicurezza online è essenziale e HTTPS Everywhere ti aiuta a proteggerti durante la navigazione. Quest’estensione garantisce che la connessione tra il tuo browser e i siti web che visiti sia sempre crittografata, riducendo il rischio di attacchi informatici e furti di dati. Honey: se ti piace fare shopping online, Honey potrebbe aiutarti a risparmiare un sacco di soldi. Questa estensione trova automaticamente e applica i migliori coupon disponibili quando fai acquisti su vari siti web, consentendoti di ottenere sconti e risparmiare denaro. Keepa: è un tracker dei prezzi online e mostra anche la storia dei prezzi di un certo articolo, semplificando la ricerca dei migliori affari e offrendo la possibilità di essere avvisati nel caso di cali di prezzo. Video DownloadHelper: questa estensione permette di salvare sul tuo disco locale in numerosi formati i video riprodotti in una pagina web, scaricare le gallerie di immagini, di inserire nella lista nera i domini per nascondere gli annunci dai video rilevati. StayFocusd: se sei incline alla distrazione durante la navigazione online, StayFocusd potrebbe essere ciò di cui hai bisogno. Questa estensione è altamente configurabile e aiuta gli utenti a rimanere concentrati, limitando il tempo trascorso su determinati siti web o bloccandone completamente altri. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i siti, i sottodomini o i percorsi specifici bloccati saranno inaccessibili per il resto della giornata.

Installare le estensioni su Google Chrome è semplicissimo, basterà collegarsi al Chrome Web Store dal menu di Google e cercare quelle che rispondono alle necessità e alle preferenze di ognuno. Una volta fatto ciò, il bottone per attivarle o disattivarle quando c’è esigenza comparirà direttamente nella sezione dedicata alle estensioni, vicino alla barra di ricerca.

Con queste estensioni Chrome utili e versatili, puoi personalizzare il tuo browser per adattarlo ai tuoi bisogni specifici e migliorare la tua esperienza di navigazione online. Sperimenta con diverse estensioni e scopri quali funzionano meglio per te!