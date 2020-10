SumUp: accetta pagamenti ovunque e quando vuoi. L’innovazione della semplicità

COMUNICATO STAMPA

Semplicità e velocità, senza costi fissi. SumUp, fintech britannica leader nei pagamenti digitali, rende finalmente alla portata di chiunque la possibilità di accettare pagamenti ovunque e in qualunque momento. Sfruttando una sintesi fatta di praticità nell’utilizzo e innovazione tecnologica, i suoi dispositivi permettono di far pagare i clienti come preferiscono: presso il punto vendita, lo studio, in mobilità oppure online.

Con il vantaggio di conoscere sempre i costi da sostenere. Sì, perché non c’è alcun vincolo contrattuale e zero costi fissi, ma solo una commessione sempre uguale applicata solo in rapporto all’effettivo utilizzo. E la gestione dei pagamenti avviene comodamente attraverso l’app o la Dashboard di SumUP.

L’innovativa praticità del mobile POS e i vantaggi di SumUp 3G

La tecnologia con SumUp diventa più semplice e pratica. Grazie al mobile POS permette agli esercenti di superare i limiti che caratterizzano il pagamento POS con lettori tradizionali. Come? Questo innovativo lettore si connette via Bluetooth a smartphone o tablet e sfrutta la loro connettività Internet (3G, 4G o Wi-Fi) per compiere le transazioni.

Usando l’app gratuita di SumUp, l’importo relativo all’operazione viene digitato dal telefono. Un sistema efficace che consente di accettare pagamenti via POS nella massima libertà: ovunque e in qualunque momento.

Il lettore di carte Air di SumUp è quindi una delle offerte più interessanti e convenienti per chi vuole un POS innovativo per la propria attività. Niente canone fisso e neppure importo minimo per le transazioni, ma un più vantaggioso sistema pay per use.

Una interessante alternativa è il Lettore di Carte 3G SumUp, la soluzione per gestire il proprio business da un unico posto. Non è necessario neppure il telefono. Sì, perché è possibile connettersi ovunque utilizzando la connessione dati gratuita inclusa nel Lettore, che può collegarsi anche al Wi-Fi. I pagamenti vengono accreditati direttamente sul proprio conto corrente in 2-3 giorni lavorativi. Basta creare il proprio profilo e accedere al Lettore. Tutto qui.

SumUp, un’ascesa dal 2012 presente a livello globale

Con l’obiettivo di mettere a punto una tecnologia facile da utilizzare, per consentire ai propri clienti di condurre al meglio la loro attività, SumUp è operativa dal 2012. Ed è divenuta l’azienda leader in Europa nel settore del point-of-sale mobile (mPOS).

Diffusa in 31 Paesi (tra cui Germania, USA e Brasile), oltre alla semplicità garantisce transazioni sicure. SumUp Payments Limited è infatti un Istituto di pagamento autorizzato dal Financial Conduct Authority, certificato Europay, MasterCard, Visa (EMV) e PCI-DSS.

Dalla prospettiva del cliente, ciò significa pagamenti condotti nel rispetto dei più rigidi standard di sicurezza.

