Antonio De Curtis, in arte Totò, un brand italiano non solo nel cinema

L’Italia e il cinema hanno sempre costituito un binomio molto forte, e il nostro Paese può vantare tantissimi attori che hanno lasciato il segno anche al di là dei confini nazionali.

Sono certamente di meno, però, quelli che sono riusciti a divenire una vera e propria icona, e tra questi rientra senza dubbio il mitico Antonio De Curtis, meglio conosciuto come Totò.

Sul Totò attore c’è davvero poco da dire, o meglio si dovrebbe dire troppo, vista la sua così lunga carriera che ha abbracciato anche ambiti diversi dal cinema, come quelli della musica e della poesia, ma ciò su cui vogliamo soffermarci in quest’articolo è il fatto che Totò sia riuscito a divenire un brand senza tempo.

Il suo inconfondibile sguardo, vispo e simpatico, talvolta introspettivo, associato alla sua proverbiale eleganza, lo ha reso un simbolo dell’italianità a livello internazionale: se oggi si mostra una foto di Totò ad una persona del tutto casuale, è davvero improbabile che l’attore non venga riconosciuto, anche da chi è più giovane.

L’immagine di Totò, dunque, ha avuto una potenza straordinaria e la ha tutt’oggi, ma in quali ambiti viene riproposta? L’elenco è molto ricco, ma proviamo a menzionare i più importanti.

La pittura ed il disegno

Anzitutto, Antonio De Curtis è sempre stato un soggetto molto amato da pittori e disegnatori: a Napoli le opere a lui dedicate sono innumerevoli, ma non sono poche neppure in tutt’altre zone d’Italia; d’altronde i quadri e le raffigurazioni di Totò, come detto, sono raffigurazioni senza tempo, dunque la cosa non stupisce affatto.

Un movimento artistico che ha sempre avuto un debole per l’immagine di Totò è sempre stato la cosiddetta pop art, è infatti possibile trovare tantissimi ritratti di De Curtis declinati con i vivaci colori tipici di questa corrente che ha alle spalle una lunga storia, ma che è ancora oggi in voga.

La pop art è d’altronde una forma d’arte briosa, dissacrante, pittoresca, decisamente in linea con la personalità di Totò.

Se si parla di disegno, inoltre, è interessante sottolineare che Totò è stato reso perfino protagonista di alcuni fumetti: un modo molto suggestivo, oggi quasi anacronistico, di riviverne la simpatia.

La moda e l’abbigliamento

Oggi l’immagine di Totò ricorre in modo più che frequente anche nel mondo dell’abbigliamento.

È sufficiente una semplice ricerca in rete per imbattersi in t-shirt, felpe e tanti altri capi su cui è raffigurano Totò; degli indumenti tematici simpatici, magari impreziositi da alcune delle sue espressioni più celebri (una su tutte: “E io pago!”), o anche con delle citazioni più profonde e significative.

È sorprendente il fatto che la maggioranza di questi capi siano dedicati ai più giovani, indice del fatto che Totò, appunto, è stata un’icona in grado di tramandarsi da generazione a generazione, e in tutto questo il mondo del web, che è solito proporre frasi celebri, meme, brevi filmati e contenuti simili, contribuisce senz’altro a fare in modo che Totò sia oggi un personaggio molto conosciuto anche tra gli under 20.

Il gioco ed il Gambling

L’immagine di Totò ricorre spesso anche nel mondo del gioco.

Da questo punto di vista è possibile menzionare dei giochi di società dedicati all’attore, oppure delle carte napoletane: Totò, d’altronde, è anche un grande simbolo di napoletanità, oltre che di italianità.

L’icona di Totò figura perfino nel mondo del Gambling: come si può notare visitando AskGamblers, noto portale del settore, è molto conosciuta la cosiddetta toto slot.

Ovviamente, in tutti i giochi che prevedono l’effettuazione di puntate in denaro è fondamentale giocare sempre in maniera responsabile, inoltre, per quel che riguarda il gioco online, è fondamentale far riferimento solo e soltanto a portali legali.

Un portale regolarmente autorizzato ad operare nel nostro Paese si può facilmente riconoscere tramite la presenza del logo di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’ente pubblico che si occupa, tra le altre cose, della regolamentazione del gioco d’azzardo (questo il relativo sito istituzionale).

La ristorazione e il mondo Food

Un altro settore in cui l’iconica immagine di Totò è stata utilizzata, ed è utilizzata tutt’oggi, in tantissime occasioni è anche quello della ristorazione.

Sono davvero innumerevoli i ristoranti, le trattorie ed i bar che hanno scelto di ispirarsi al grande Totò, magari prevedendo dei suoi quadri nelle proprie sale, o perfino dedicandogli il proprio nome, e anche da questo punto di vista è sufficiente una ricerca in rete per trovare innumerevoli esempi.

Ciò che è più significativo è il fatto che il “brand Totò” ricorra molto frequentemente soprattutto tra i ristoranti italiani all’estero, un segno evidentissimo, anche questo, del fatto che l’attore napoletano sia considerato un vero simbolo italiano nel mondo.